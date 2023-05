Los fans de 'Bocchi the Rock!' la han vuelto a liar: los creadores piden un poquito de civismo si visitamos los lugares que inspiraron el anime rockero

Si ya es bastante habitual que los fans de 'Your Name' se monten pequeños tours intentando encontrar todas las localizaciones reales del anime, no son para nada los únicos. Aki Hamaji, la autora de 'Bocchi The Rock!' se inspiró en varios lugares de la escena indie japonesa para ambientar su manga, y a los fans que están jugando a localizarlos todos se les está yendo un poco la mano con el tema.

Turismo de peregrinaje sí, pero sin molestar a los vecinos

Aunque se estrenó a la vez que 'Chainsaw Man' o la sexta temporada de 'Boku no Hero Academia', al final 'Bocchi the Rock!' se convirtió en uno de los exitazos de otoño de 2022. El anime sigue a un grupo de adolescentes que montan un grupo de rock, y gracias a su humor, sus personajes y los temazos se ha convertido en uno de los bombazos recientes.

Así que desde el estreno de la serie, sus fans han intentado encontrar varios de los escenarios que se pueden ver en el anime y que están inspirados en diferentes lugares de Tokio. Ya en enero, los responsables del anime tuvieron que darle un toque a sus seguidores para que no molestasen a los vecinos ni trabajadores con sus "peregrinajes", pero parece que la situación se ha descontrolado un poco.

El Starry, el local donde actúa la Kessoku Band de la serie está inspirado en el SHELTER, un local para bandas indies del Barrio de Shimokitazawa en Tokio, y en los últimos meses ha recibido muchísimas visitas de fans que realmente tienen poco interés en los grupos que tocan y más en sacarse una foto en el sitio. No es el único local y ya hay localizadas vayas calles, cafeterias y básicamente todos los sitios por los que pasan las protagonistas.

Aunque obviamente la mayoría de los seguidores no tienen malas intenciones, algunos fans se han pasado de la raya comportándose de manera muy maleducada y otros incluso se están colando ilegalmente en algunos locales para sacar fotos. Así que la página oficial del anime ha terminado teniendo que intervenir y ha lanzado otro comunicado para pedir a los fans que se relajen un poco.

"Gracias por continuar apoyando 'Bocchi the Rock!'. De nuevo, nos gustaría pediros algo a todos aquellos que visitéis las localizaciones que aparecen en el anime", se puede leer en el comunicado oficial. "Por favor, sed considerados y tratad de no causar ninguna inconveniencia a los locales de directos, tiendas y otros habitantes de los edificios, vecinos del barrio, y a la comunidad".

"Pedimos a todos los visitantes, tanto individuos como grupos, que eviten visitar, fotografiar y grabar en fines de semana y festivos. Por favor, no bloqueéis las carreteras, ni hagáis mucho ruido, ni fotografiéis ni grabéis residencias privadas. Gracias por vuestra cooperación y entendimiento".

Las peticiones son de cajón y tendrían que ser de educación básica para cualquiera, y es un poco triste que los creadores del anime tengan que recordárselas a sus fans. Muchas veces se crea una industria de turismo muy buena gracias a los fans que visitan localizaciones y no tiene nada de malo intentar encontrarlas... pero parece que hay que acordarse que no vivimos en un anime y que no hay que molestar a la gente real.

