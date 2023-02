'JOJOLands' arranca esta misma semana: así es el siguiente protagonista del manga de 'JoJo's Bizarre Adventure', y a todo color

Ha sido una espera larga pero ya estamos a puntito de empezar una nueva etapa en el mundo de 'JoJo's Bizarre Adventure'. La Parte 9 del manga de Hirohiko Araki ha sido bautizada como 'JOJOLands' y comienza a publicarse en apenas unos días.

Así que con el estreno del manga tan cerca por fin se ha dejado ver una nueva imagen de su nuevo protagonista, y esta vez a todo color.

Aunque se confirmó en 2021, ni Araki ni Shueisha han revelado demasiado sobre 'JOJOLands', solo que se desarrolla en la misma continuidad de 'Steel Ball Run' y 'JoJolion' y que sigue a los descendientes de Joseph Joestar en este universo, aunque todavía no se sabe con certeza en qué momento se ambienta..

El nuevo "JoJo" es un joven que se hace rico en unas islas subtropicales, y aunque todavía no se ha confirmado su nombre sí se han dejado ver unas primeras imágenes del manga. Como 'JOJOLands' comienza este 17 de febrero, por fin tenemos un primer vistazo a todo color del nuevo protagonista gracias a la promoción del manga.

Aunque en principio esta es la paleta principal del noveno JoJo, hay que tener en cuenta que Araki a menudo cambia todos los colores según la portada o ilustraciones concretas, así que hay que coger el diseño con pinzas. Eso sí, lo que se sigue viendo es todo el amor del mangaka por el mundo de la moda.

JoJo's Bizarre Adventure with THE JOJOLands manga illustration advertisement at Shibuya pic.twitter.com/aS2s5br2D9