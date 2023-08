Los jugadores del Sohoku no tienen piedad con Studio Ghibli: 'The First Slam Dunk' se marca un nuevo récord en taquilla y se lleva por delante a otro clásico del anime

En España parece que tuvo un estreno algo más discretillo, pero a nivel internacional 'The First Slam Dunk' ha arrasado con todo y se coló en el top 10 de taquillazos de anime incluso antes de estrenarse en Occidente.

Y ahora que ya ha tenido un estreno internacional a lo grande, la recaudación no ha hecho más que crecer y ha llevado a Miyagi y Sakuragi a batir otro récord.

El Shohoku es imparable

La película de Takehiko Inoue ya lleva 270 días en los cines de Japón y solo en el país ha recaudado unos 15,53 mil millones de yenes (unos 106,09 millones de dólares). Y con estas cifras 'The First Slam Dunk' ya es la decimotercera película más taquillera de la historia de Japón, e incluso ha superado a 'Ponyo en el acantilado' de Hayao Miyazaki.

Con el estreno internacional también se ha hinchado la recaudación de más de 263 millones millones de dólares, con lo que 'The First Slam Dunk' ha avanzado aún más posiciones en el top de películas más taquilleras de anime para colarse en el quinto puesto. Así que como se venía venir, ya ha adelantando del todo a 'El castillo ambulante' y 'One Piece Film Red'.

El siguiente objetivo sería 'Suzume', pero ese ya va a ser un hueso muy duro de roer y a ver si la película de Inoue consigue alcanzarlo. Con estos números, lo que sí que queda en el aire es si en algún momento habrá una secuela para 'The First Slam Dunk' (porque el experimento ha funcionado de miedo), pero su creador no se quiere mojar del todo.

"Si dijese que iba a haber una [secuela] o que no habría una, esa declaración me ataría. Si digo que va haberla y no la hay, sería malo. Y si digo que no lo ha habrá, y entonces aunque quiera dibujarla, no seré capaz. Así que no voy a decir nada por ahora", dijo Inoue recientemente para dejarnos a cuadros y sentaditos esperando a ver si Sakuragi vuelve en algún momento.

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2023... hasta ahora