'Jujutsu Kaisen' se merienda a 'One Piece' y 'Shingeki no Kyojin' para ganarse un lugar en el Libro Guinness de los récords

Dentro de todos los animes que se estrenaron en 2023, el que no dejó indiferente fue 'Jujutsu Kaisen'. Su segunda temporada ya estaba entre las series más esperadas por los fans del anime, y ya sea por las polémicas en la producción de la serie o por el increíblemente trágico Arco de Shibuya que 'Jujutsu Kaisen' seguía dando que hablar todas las semanas.

A pesar de que es una serie relativamente joven, ya se ha convertido en uno de los mejores animes recientes y también en uno de los mangas más populares de la revista Weekly Shonen Jump. Y ahora también se ha metido en el Libro Guinness de los récords.

La estrella del año

Ya se ganó el título del Anime del Año en los Anime Awards de Crunchyroll, pero ahora 'Jujutsu Kaisen' también ha marcado un récord Guinness al convertirse oficialmente en la serie de anime más popular de 2023.

Aunque es un anime mucho más reciente, le ha quitado la posibilidad del trono a 'One Piece'' y 'Shingeki no Kyojin', y eso que ambas series pasaron por momentos cruciales en 2023. Por un lado en 'One Piece' tuvimos la esperadísima llegada del Gear 5 de Luffy y el estreno de su serie de acción real en Netflix. Y, por otro, 'Shingeki no Kyojin' llegó a su desenlace después de 10 años y emitió su desgarrador último capítulo. Pero ni por esas se pudieron medir en popularidad con 'Jujutsu Kaisen'.

Para determinar este récord se ha medido la demanda por cada anime en función a las críticas y puntuaciones en IMDb y otras webs similares, números de reproducciones, descargas, likes, hashtags y engagement en general en redes sociales. Según Parrot Analytics, quienes gestionan y recogen estos datos, 'Jujutsu Kaisen' generó una atención y demanda 71,2 veces mayor que el resto de series.

Curiosamente, 'Jujutsu Kaisen' también ha sido la serie más demandada de todo 2023, por encima incluso de bombazos de acción real como 'Succession', 'The Bear' y 'Ted Lasso', con lo que se está volviendo realmente imparable.

Otro dato curioso ha sido que 'Jujutsu Kaisen' ha arrasado tanto gracias al público más joven: la Generación Z y la Generación Alpha. Parrot Analytics recoge que la audiencia entre 13 y 22 años ha supuesto el 71,3% de los espectadores de 'Jujutsu Kaisen', y seguramente el factor de la edad también ha sido clave a la hora de generar barullo en redes y aumentar la popularidad de la serie.

En Espinof: