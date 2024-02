La autora de 'Tragones y Mazmorras' es una frikaza de cuidado y recomienda sus videojuegos favoritos. Ojo a estos títulos de fantasía si nos ha encantado el anime de Netflix

Uno de los estrenos más interesantes de esta temporada de invierno sin duda ha sido 'Tragones y Mazmorras' ('Dungeon Meshi'), que Studio Trigger lanzó el mes pasado directamente en Netflix. Era una de las series de anime más anticipadas del año, especialmente porque el manga original de Ryoko Kui ya tenía detrás una legión de seguidores, y por ahora no ha decepcionado con su mezcla de humor, fantasía y platos de rechupete.

Tenemos buena base

Mucho de 'Tragones y Mazmorras' no solo está inspirado en 'Dungeons and Dragons', sino también en algunos de los videojuegos favoritos de su autora. Kui es una gamer veterana y amante del género de fantasía... e incluso muchos fans especulan con que planeó el final del manga para que coincidiese con el lanzamiento de 'Baldur's Gate 3' y no tener que soltar el mando durante una buena temporada.

Estos días la han entrevistado en la revista Famitsu, y ya de paso ha realizado una ilustración con algunos de sus elfos de videojuegos de favoritos, incluyendo personajes de 'Pillars of Eternity', 'Pathfinder', o 'Dragon Age'.

Y si queremos saber de dónde han ido surgiendo las ideas para su manga, Kui tiene una lista larguísima de 32 videojuegos para recomendar. Y además de los que menciona en la entrevista, como 'Disco Elysium' o 'Unpacking', y de los que incluye en su ilustración... Pues nos ha dejado varias sugerencias para una biblioteca de juegos bien variadita:

2064: Read Only Memories

Life is Strange: Before the Storm

Of Mice and Sand - Revised -

Kingdom Com: Deliverance

Gorogoa

Detroit: Become Human

Crossing Souls

My Time at Portia

Tyranny

Sorcery!

Marvel's Spider-Man

Vampyr

Dragon Quest Builders 2:

Fire Emblem: Three Houses

The Outer Worlds

13 Sentinels

The Awesome Adventures of Captain Spirity

Space Haven

Planescape: Torment Enhanced Edition

Songs of Syx

Encased

Inscryption

Trinagle Strategy

Two Points Campus

Superliminal

Expeditions: Rome

Stacklands

Paranormalsight

Coffee Talk Episode 2

The cosmic wheel sisterhood

Scene Investigators

Chicken Police

Así que si tras ver el anime de 'Tragones y Mazmorras' todavía seguimos con el gusanillo de la fantasía, Kui tiene unas cuantas recomendaciones para echarnos un cable.

