"Es más un ligón que un simp": así evitará la serie de 'One Piece' de Netflix que Sanji sea un baboso

El anime semanal de 'One Piece' sigue creciendo cada semana, pero mientras tanto y en un secretismo que ya se hace muy largo se sigue desarrollando el remake en acción real de Netflix.

Aunque Eiichiro Oda ha estado involucrado en la creación de la serie, sus responsables también han prometido que va a haber algunas diferencias con el anime, y parece que no solo de estética si no que igual estas diferencias van a afectar un poquito a los personajes.

Actualizaciones con los tiempos que corren

La 'One Piece' de Netflix no va a ser un calco de la original, y su showrunner Matt Owens ya ha dicho que están probando un enfoque diferente con su adaptación. Todavía no tenemos muchos más detalles detalles, pero por lo visto Sanji ya no va a ser el "simp" de la tripulación que conocemos, si no que va ser un poco más un mujeriego ligón.

"A nuestro Sanji le gusta mucho coquetear. Le encantan las mujeres y flirtear, pero... Bueno, de entrada sus ojos no se vuelven corazones. No hacemos eso", dijo Owens en una entrevista reciente. "Pero no es tan simp, es más un ligón que un simp. No puedes perder esa parte de él, pero va a ser más moderada".

Matt Owens (Showrunner) - "Sanji will be more of a flirt than a simp."



Full video: https://t.co/K0N1zmQBwW pic.twitter.com/Z87kac8gjb — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) November 25, 2022

Como también dicen en la entrevista, es un cambio realizado más para dejar atrás la faceta de baboso de Sanji. Desde luego, esto no significa que Sanji vaya a dejar de intentar ligar con se le cruce por delante (y ser rechazado brutalmente), pero parece lo hará sin entrar en actitudes demasiado asquerosas que pueden llegar a ser cargantes y ya huelen a cerrado.

Habrá que ver cómo se termina traduciendo esto en pantalla. Por ahora no hemos visto a los actores caracterizados, pero Taz Skylar ya ha estado entrenando para pegar las legendarias patadas del cocinero de los Sombrero de Paja.