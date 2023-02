Ni MAPPA ni MAPPO: 'One-Punch Man' sigue jugando al despiste sobre quién se encargará de la temporada 3 del anime

La temporada 3 de 'One-Punch Man' es una realidad, y eso es algo de lo que por ahora podemos estar seguros. La primera imagen de lo nuevo del anime ya nos va avisando de que todavía queda mucho por delante de la gresca abierta entre Saitama y Garou... Ahora, lo que no está todavía tan claro es qué estudio se va a encargar de animarla.

De la primera temporada de 'One-Punch Man' se encargó Studio Madhouse y fue un exitazo rotundo... Pero entonces pasaron algunos años hasta la siguiente ronda de capítulos y la producción cambió a J.C. Staff. La calidad de la animación salió un poco mal parada, y además los arcos en los que se centraba la temporada eran un poquito menos atractivos, con lo que los fans no quedaron demasiado contentos con la segunda temporada del anime.

Así que cuando han salido unos rumores muy fuertes de que igual MAPPA se encargaría de la tercera temporada, a más de uno le ha faltado tiempo para sacar el champán.

Según una filtración, MAPPA estaría trabajando en 'One-Punch Man' de cara a un posible estreno en 2024, dejando todavía más apretadito su calendario. En principio el estudio no tiene más estrenos programados para entonces, así que sería muy posible que quisieran hacerse con un titulazo tan gordo como 'One-Punch Man' una vez hayan cerrado 'Shingeki no Kyojin'.

Ahora bien, después del bombo que se formó durante unas semanas con MAPPA, ha llegado a salir la cuenta oficial de 'One-Punch Man' a negar los rumores y prometer que "la información real se anunciará desde esta cuenta cuando sea el momento".

This is the only official Twitter account for the anime "One-Punch Man".

Please don't be misled by unofficial information from other accounts.

Accurate information will be announced from this account when it is time.#onepunchman