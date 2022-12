Netflix ficha dos nuevas series de anime: no te pierdas el clásico deportivo y un shonen de fantasía que se estrenan ya mismo en la plataforma

Netflix prometió hace meses que iba a seguir ampliando su catálogo de anime y no ha decepcionado. Ya nos adelantó que poco a poco nos llegarían varias series clásicas de anime, y ya sabemos cuándo podremos ver algunos títulos potentes como 'Monster', pero vamos a arrancar el año con dos nuevos estrenos.

Boxeo y magia directos a streaming

Hace unos meses Netflix firmó un acuerdo bastante gordo con Nippon TV para hacerse con algunas de las series más famosas de la cadena. Uno de ellos será 'Hajime No Ippo', uno de los animes de deportes legendarios, y podremos verlo en Netflix a partir del 1 de enero de 2023.

Aunque el manga sigue en publicación desde 1989 y ya lleva 135 volúmenes publicados, no hay tanto material adaptado a manga. 'Hajime No Ippo' hasta la fecha tiene tres temporadas de anime emitidas entre el año 2000 y 2014, pero no se ha confirmado si todos estos capítulos entrarán de golpe a Netflix o se irán añadiendo por tandas.

El otro estreno del 1 de enero es 'Black Clover', una serie de acción y fantasía que ya cuenta con cuatro temporadas de anime. Además, el año que viene se estrena en la plataforma 'Black Clover: Sword of the Wizard King', una película de anime con una trama completamente original.

La película llega a Netflix el 31 de marzo, así que cogiendo ritmo podemos ponernos al día con la serie justo a tiempo para no perdernos nada, aunque habrá que estar pendiente de si las temporadas se añaden poco a poco o del tirón.