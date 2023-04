Netflix, no canceles 'One Piece' todavía: Jamie Lee Curtis quiere participar en la serie en acción real y tiene clarísimo a qué personaje del anime interpretaría

Ahora que Jamie Lee Curtis tiene en casita su Oscar por 'Todo a la vez en todas partes', igual alguien pensaba que se le iban a subir los humos o dejarse de ciertas "frikadas"... Pero eso solo demostraría que ese alguien ni ha visto la película de los Daniels ni conoce demasiado a la actriz.

Hace tiempo que Curtis se declaró fan de 'One Piece' y lamentó que ya se le había pasado el momento de poder interpretar a Nico Robin. Pero no ha dejado pasar el barco todavía y ha empezado a hacer campaña en redes sociales para poder participar en la serie que prepara Netflix.

Desde Drum, con amor

Ya durante la promoción de 'Halloween: El final', Curtis reconoció que su hija le había metido el gusanillo de 'One Piece' y que su personaje favorito era Tony Tony Chopper. Y también, que había encontrado el personaje perfecto al que interpretar: la doctora Kureha.

Kureha es una gran doctora que los Sombrero de Paja conocen en la isla de Drum muy al principio de su viaje, y también es la madre adoptiva de Chopper. No es un personaje regular, pero desde luego que derrocha carisma. Y ahora que Curtis ha empezado a hacer campaña para interpretarla en el live action, ya no podemos ver a otra persona interpretándola.

No, en serio que ha empezado a hacer campaña. Porque ya hasta se ha unido a las peticiones de los fans en redes sociales para pedir el papel a Netflix.

"Oye, Netflix, 'One Piece'. Internet ha hablado y mamá necesita trabajo", escribió la actriz en Twitter junto con un montaje de ella como Kureha.

Los fans han hablado y ahora la pelota está en el tejado de Netflix. Todavía no tenemos fecha de estreno para el live action de 'One Piece', aunque se espera que llegue este verano. Tampoco está muy claro si se adaptará del todo la saga del East Blue, pero desde luego que queda material de sobra para un par de decenas de temporadas si Netflix se pusiera a ello.

Ahora, con el desastroso precedente de 'Cowboy Bebop', la primera barrera que tendrá que superar 'One Piece' es no ser cancelada fulminantemente tras su primera temporada. Pero Netflix, por favor, no canceles todavía y déjanos tener a Jamie Lee Curtis como Kureha.

