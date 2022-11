'One Piece' capitulo 1039 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Estamos ya en medio de una nueva semana, lo que significa que en nada tenemos otro nuevo episodio de anime de 'One Piece' encima. Ya vamos a entrar en el 1039, que se dice pronto, de nuevo inmersos en el larguísimo Arco de Wano.

En el manga de Eiichiro Oda ya hemos entrado en el nuevo Arco de Egghead, pero en la serie todavía nos quedan como mínimo unos cuantos meses para poder llegar allí. Así que sin más dilación y continuando con la historia hasta hora... ¿Cuándo sale el capítulo 1039 de 'One Piece'?

Puntualmente, como cada semana

Esta semana no hay novedad en el frente y el nuevo capítulo de 'One Piece' también se emitirá en domingo sin ningún retraso planeado. Así que el episodio 1039 del anime se podrá ver el próximo 6 de noviembre.

A nivel internacional podemos seguir la serie semanalmente a través de Crunchyroll y en España el nuevo episodio estará disponible a partir de las 10:00 am. En México y Colombia se podrá ver a partir de las 3:00 am, en Chile a partir de las 4:00 am y en Argentina a las 5:00 am.

Esta misma semana se estrena en España 'One Piece Film Red', y el anime se encargó de darnos un poco más de contexto sobre el pasado de Uta y Luffy con los capítulos 1029 y 1030 que se emitieron este verano, por si queréis llevarlos frescos de cara a la película.