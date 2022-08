'One-Punch Man' pone fin a su arco más largo tras 7 años de historia y un combate de infarto

El capítulo más reciente del manga de 'One-Punch Man' ha marcado un momento icónico al cerrar por fin el Arco del Monstruo Humano, que lleva ya siete años fraguándose y que llega a su fin después de una de las peleas más épicas que hemos visto en toda la serie.

El Arco del Monstruo Humano ha sido el más largo de la versión de 'One-Punch Man' ilustrada por Yusuke Murata, que comenzó hace siete años precisamente con la introducción de Garou. Durante esta parte de la historia hemos visto todo el potencial de la guerra entre la Asociación de Héroes y la de Monstruos, que ha tenido como colofón un frenético duelo entre Saitama y Garou.

El combate entre los dos pesos pesados les terminó llevando a Io, la luna de Júpiter, donde Saitama anunció muy felizmente que por fin podía dar rienda suelta a todos sus poderes. Como no podía ser de otra manera, Saitama ha terminado derrotando a Garou y así se ha puesto fin a la etapa más larga del manga.

Todavía quedan algunos detalles por cerrar, así que el propio Murata ha confirmado desde su cuenta de Twitter que el próximo capítulo del manga servirá de epílogo para lidiar con las consecuencias de este arco argumental. Eso sí, a pesar de los rumores sobre que la serie estaba llegando a su final, el dibujante ha dejado claro que todavía queda mucha historia por delante y que piensa seguir dibujando mucho más 'One-Punch Man' con ONE al frente del guión.

After 7 Years the Garou Arc of "One-Punch Man" by One & Yuusuke Murata will end with an epilogue next chapter.



Murata confirms he will still draw much more going forward. pic.twitter.com/w2EDKy2jjm