'One Punch Man' regresa del hiato después de dos años: ONE estrena nuevo capítulo de su webcomic, que ya se puede leer online

Todavía no sabemos muy bien cuándo llega la tercera temporada de 'One-Punch Man', pero el webcomic original ha vuelto a coger carrerilla de nuevo saliendo de un hiato larguísimo que venía arrastrando desde hace dos años.

Porque Saitama se hizo famoso del todo gracias a la serie de anime y al manga que dibuja Yusuke Murata, pero antes de todo eso fue un webcomic que escribe y dibuja ONE, el también creador de 'Mob Psycho 100'. Murata se enamoró del webcomic y comenzó a publicar una especie de "remake" con su brutal estilo de dibujo y que el propio ONE se encarga de guionizar.

El regreso del superhéroe más fuerte

Mientras tanto, ONE también continuó escribiendo y dibujando su cómic, que lógicamente lleva la trama mucho más avanzada que el manga. Lo que pasa es que en julio de 2021 el webcomic se quedó paralizado por un hiato que se ha ido alargando cada vez más, y este mes por fin ha regresado con el capítulo 142 de la historia.

Con tanto tiempo de parón, muchos fans pensaban que el webcomic se había cancelado para darle más bombo al manga de ONE y Murata, y que la historia se seguiría ampliando directamente en este formato. Así que la publicación de un nuevo capítulo ha pillado a todo el mundo por sorpresa, y el propio Murata ha sido el primero que se ha lanzado a Twitter a celebrarlo.

"Hurra! Se ha actualizado un nuevo episodio de 'One Punch Man' del maestro ONE', ¡sé fuerte, Genos!"

Lo nuevo de 'One Punch Man' se ha centrado más en Genos, el héroe cyborg que ha acompañado a Saitama prácticamente desde los inicios de la historia y que ahora ha recibido un empujón extra de poder. Aunque claro, todavía no está muy claro si el webcomic de 'One Punch Man' va a regresar de manera regular o ONE se limitará a publicar nuevos capítulos cuando pueda, porque además ahora también está a tope con su nueva serie de manga.

Mientras llegan más episodios de anime, por lo menos sabemos que la historia de 'One Punch Man' no ha terminado ni por asomo, y que además podemos seguir leyéndola online.

En Espinof | Las mejores series de anime a las que te puedes enganchar en Crunchyroll