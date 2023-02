'Oshi no Ko' demuestra su faceta más musical: el anime de idols estrena un nuevo tráiler lleno de color

Esta primavera viene cargadita de estrenos de anime, y entre lo nuevo de 'Kimetsu no Yaiba' y 'Dr. Stone' también vienen varias novedades pisando fuerte. Unas de las series nuevas que nos llegan en abril es 'Oshi no Ko', basado en el nuevo manga del autor de 'Kaguya-sama: Love is War'.

'Oshi no Ko' prepara un estreno por todo lo alto en cines antes de que la serie arranque de lleno en televisión, y poquito a poco vamos viendo más adelantos de esta turbia historia sobre idols.

Dramón con mucho ritmo por delante

Precisamente el tema principal de la serie se llama 'Idol' y lo interpreta YOASOBI, y ya podemos oír un pequeño adelanto en el nuevo tráiler del anime. Además de desvelar su tema de opening también se ha confirmado el fichaje de Megumi Han como Kana Arima.

Antes del estreno de 'Oshi no Ko' en abril, el primer capítulo de la serie se podrá ver en los cines de Japón para abrir la historia con un episodio especial de 90 minutazos. Todavía queda por confirmar el día concreto en el que arranca el anime, que se podrá ver en simulcast a través de HIDIVE.

Por ahora habíamos tenido algunos pequeños tráilers pero el nuevo avance nos da el mejor vistazo hasta el momento, mostrándonos más de la historia y sus protagonistas.

'Oshi no Ko' empezó a publicarse en 2020 con guión de Aka Akasaka y dibujos de Mengo Yokoyari en la Shukan Young Jump. La historia arranca con Ai Hoshino, una exitosa idol que llega a la consulta de un médico rural para dar a luz en secreto. El doctor Gorou Honda le promete un parto seguro, pero es asesinado por un acosador de Ai.