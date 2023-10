Promete ser uno de los romances más tiernos de 2024, y su nuevo tráiler es lindísimo: 'A Sign of Affection' muestra el mejor vistazo a su anime hasta ahora

En 2024 van a llegar un buen puñado de animes esperadísimos como 'Dungeon Meshi' y 'Solo Leveling', pero como no solo se puede vivir de acción y aventuras también se va perfilando la parrilla en cuanto a animes románticos. Sin duda uno de los más anticipados (sobre todo teniendo el cuenta el éxito de su manga) es 'A Sign of Affection' ('Yubisaki no Renren'), y es que los avances que hemos ido viendo hasta ahora prometen que va a ser una historia encantadora.

La comunicación es la clave

'A Sign of Affection' comenzó a publicarse en 2019 y el manga de suu Morishita ya cuenta con 9 volúmenes. Ya trama se centra en Yuki, una estudiante que sorda. Un día conoce a Itsuomi, que habla varios idiomas con fluidez pero no conoce la lengua de signos, así que empieza a aprender para poder comunicarse con ella.

Es uno de los mangas shojo más populares de los últimos años y su adaptación a anime se estrena en enero de 2024, aunque falta por concretar del todo el día. Crunchyroll ya ha confirmado que distribuirá 'A Sign of Affection' a nivel internacional, así que podremos seguirlo semana a semana en simulcast.

Con la cantidad de volúmenes que hay publicados por ahora, es muy posible que 'A Sign of Affection' arranque con una primera temporada de unos 12 capítulos, aunque también habría ya material para una potencial segunda temporada. Yuta Murano dirige la serie para Aija-do Animation Works, el estudio de 'Revenger' o 'Ascendance of a Bookworm', y tendremos las voces de Sumire Morohoshi como Yuki Itose y Yu Muyazaki como Itsuomi Nagi.

