Tendremos 'Solo Leveling' para rato. El anime estrella de 2024 confirma su temporada 2 y revela noticias buenísimas para sus fans

Con el final de marzo nos despedimos de la temporada de invierno de anime y un buen número de series han llegado a su final por ahora. Tras doce capítulos toca despedirnos de 'Solo Leveling', que sin duda ha sido una de las estrellas de 2024 y eso que el año acaba de empezar.

Pero si la historia de Sung Jin-woo nos ha dejado con ganas de más, la primera gran noticia es que ya hay más episodios en marcha.

Subimos aún más de nivel

A-1 Pictures ya ha confirmado que está trabajando en la segunda temporada de 'Solo Leveling', que llevará como subtítulo 'Arise from the Shadow'. 'Solo Leveling' ha sido uno de los mayores éxitos del trimestre, y con toda la expectación e hype que rodeaba a su primera temporada era de esperar que la renovación no tardase demasiado en llegar.

El anuncio ha llegado con un primer tráiler centrado en los mejores momentos de Sung Jin-woo que resalta algunas de las escenas más intensas del anime, aunque todavía no ha dejado ver demasiado de lo que veremos en este nuevo arco.

Por desgracia, 'Solo Leveling' tampoco no se ha mojado con su fecha de estreno para su segunda temporada. Y aunque algunos reportes apuntan a que los nuevos capítulos llegarían a finales de este mismo año, lo más probable es que tengamos que esperar a 2025 para ver cómo sigue la historia.

Eso sí, parece que vamos a tener 'Solo Leveling' para rato, ya que parece que hay planeadas seis temporadas de anime para adaptar todo el webtoon de Chugong y Dubu. Al menos, estos son los planes desde el lado coreano de la producción, aunque desde A-1 todavía no se ha confirmado formalmente y habrá que ver cómo se va desarrollando el anime. Pero viendo que otras series como 'Boku no Hero Academia' o 'Shingeki no Kyojin' cuentan con múltiples temporadas, tampoco suena demasiado descabellado.

