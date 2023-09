'Spy x Family' pone fecha de estreno a su regreso: la temporada 2 del divertidísimo anime revela dos nuevas imágenes con Anya en su salsa

Dentro de nada, nada empieza la temporada de otoño de anime, y este año hay doblete de 'Spy x Family'. En 2022 fue una de las series revelación y arrasó con todo dentro y fuera de Japón, así que no tardó demasiado en confirmarse que habría una segunda temporada en marcha e incluso una película.

Retomando la misión donde nos quedamos

El final de la primera temporada nos dejó las cosas muy encaminadas para que Twilight pueda continuar su misión principal, y a juzgar por los avances la segunda temporada promete más líos de espías y meterse un poco en la faceta de Yor como asesina.

WIT Studio y CloverWorks ya habían revelado que el anime regresaría en octubre con la temporada de otoño y ahora han terminado de afinar el estreno de la segunda temporada para el 7 de octubre. La primera semana del mes va a estar muy cargadita entre 'Tokyo Revengers', 'The Rising of the Shield Hero' y un buen puñado de series, así que igual hay que hacer un poco de cabriolas si queremos seguirlas todas.

Como con la anterior temporada, podremos seguir 'Spy x Family' a través de Crunchyroll, y ahora lo que está un poco en vilo es la película. En Japón se estrena el 22 de diciembre pero por ahora no se sabe nada de la distribución internacional, así que igual se va directa a streaming o termina teniendo un pequeño estreno en cines.

Por ahora 'Spy x Family' no se ha mojado mucho con las promos y apenas está dejando ver algunas imágenes de la segunda temporada, aunque de aquí al estreno igual dejan caer algún otro avance con algo más de chicha. Por otro lado, el manga de Tatsuya Endo está a punto de alcanzar los 12 volúmenes recopilatorios y no queda demasiado material por adaptar, así que lo más probable es que la segunda temporada de 'Spy x Family' termine siendo más cortita que la anterior

