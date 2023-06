La temporada 3 de 'Tokyo Revengers' revela un primer tráiler que promete todavía más conflictos callejeros... y buenísimas noticias con una fecha de estreno adelantada

Estos días lo que no para de sonar en el mundo del anime es 'One Piece' y 'Kimetsu no Yaiba', pero tenemos muchas más series por delante este año. 'Tokyo Revengers' cerró su segunda temporada esta primavera y nos dejó ya el anuncio de que había más capítulos en marcha, pero parece que no se van a hacer rogar tanto como esperábamos.

Doblete en el mismo año

Después de un par de espera, la segunda temporada de 'Tokyo Revengers' arrancó este invierno con una tanda un poco más cortita que la última vez y cambiando de plataforma de emisión de Crunchyroll a Disney+, donde se pudo seguir en simulcast.

Para los nuevos capítulos no vamos a tener que esperar tanto, porque ya se ha confirmado que la tercera temporada de 'Tokyo Revengers' arranca en octubre de 2023, justo a tiempo para la temporada de otoño de anime. Falta por concretar el día, pero con el acuerdo que firmó la editorial Kodansha con Disney+, es muy posible que el anime se quede ya definitivamente en la plataforma y que tengamos asegurada la emisión internacional.

Con lo poquito de espera que ha habido entre las dos temporadas, es muy posible que Liden Films haya trabajado en ellas a la vez. La temporada 3 adaptará el Arco Tenjiku del que ya se deja ver algo más en el tráiler, y teniendo en cuenta la duración en el manga podemos esperar que ronde los 12 episodios.

Después quedarían todavía dos arcos más por adaptar antes de cubrir por completo la historia del manga, así que es muy posible que tengamos una cuarta e incluso una quinta temporada por adelante.

