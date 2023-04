El anime de pandilleros con viajes en el tiempo aún no ha llegado a su final: 'Tokyo Revengers' tendrá temporada 3, pero hay malas noticias si la queremos ya mismo

Esta segunda temporada de 'Tokyo Revengers' ha sido bastante más cortita que la anterior, en especial porque se centraba en un arco concreto que ha explotado al máximo.

Como suele pasar, el final de temporada ha venido con regalito debajo del brazo, y el anime (como no podía ser de otra manera) aún no ha terminado y todavía tiene más episodios que dar con una tercera temporada recién confirmada.

Nueva temporada, nuevo arco

A pesar de que la primera temporada de 'Tokyo Revengers' fue un exitazo, la segunda en comparación ha pasado un poco sin pena ni gloria. El anime se mudó de plataforma de Crunchyroll a Disney+, que esta vez no la ha liado con el simulcast y se ha podido seguir sin problemas semana a semana, pero aún así no ha podido competir con el resto de series de invierno.

Pero bueno, aunque haya tenido una emisión un poco más discreta, no ha afectado demasiado al anime porque ya tenemos una tercera temporada en marcha para adaptar el Arco Tenjiku, que introducirá a más personajes y a uno de los líderes más temidos del manga: Izana Kurokawa, en quien se centra por ahora el material promocional para que entre por la puerta grande.

La mala noticia es que aunque está en producción, todavía no hay fecha de estreno confirmada para la tercera temporada de 'Tokyo Revengers', y no debería sorprendernos si directamente se va a 2024. Si todavía no ha entrado a producción, incluso deberíamos esperarla para la segunda mitad del año.

El Arco Tenjiku es es más largo de todo el manga, con lo que es muy posible que tengamos una temporada bastante más larga de unos 20 o 25 capítulos. Así que quizás esta segunda temporada ha sido un poco más limitadita para dejar espacio a lo que se viene ahora por delante.

