Es uno de los animes Boys Love recientes más populares y su secuela ya está en marcha: 'Given' continuará con dos películas, aunque hay malas noticias con su fecha de estreno

Comenzó a publicarse allá por 2013, pero 'Given' no tuvo su propio anime hasta 2019. Eso sí, cuando llegó se convirtió en una de las series más populares del año gracias a su mezcla de romance y drama musical. Y que además también ha servido como plataforma de entrada a muchos fans al género Boys Love (centrado en el romance entre chicos).

El manga de Natsuki Kizu se centra en la formación de un grupo de música, sus primeros conciertos, y las relaciones entre sus miembros. Y efectivamente, los romances han sido la salsa que ha mantenido a gran parte del público enganchado desde entonces y pidiendo más de la historia.

No te doy una, te doy dos

El manga original de 'Given' solo cuenta con ocho volúmenes que se terminaron de cerrar este mismo año, así que tampoco hay tanto material para adaptar. La primera temporada del anime ya contó con 11 capítulos que se pueden ver en Crunchyroll, y ya en 2020 tuvo una película para centrarse en el segundo arco de la historia y un especial directo a video que también se pueden ver en la plataforma.

Y por si nos habíamos quedado con ganas de más, ya hay una secuela en marcha que se dividirá en dos películas.

Todavía no se ha revelado demasiado de las películas, solo que se centrará en Kashima Hiiragi, un amigo de la infancia de uno de los protagonistas de la serie, Mafuyu Sato. Y aparte de un primer visual dibujado por la propia autora del manga, las secuelas de 'Given' se lo están guardando todo y ni siquiera se han mojado por ahora con una fecha de estreno orientativa. Así que como pronto quizás podamos esperarlas para mediados de 2024.

Lerche, el estudio de 'Classroom of the Elite' y 'Assassination Classroom' se ha venido haciendo cargo de 'Given' desde la primera temporada y no tiene pinta de que vayan a querer soltar la franquicia. Y, en principio, también se espera que Hikaru Yamaguichi siga repitiendo como directora.

La trama de 'Given' arranca cuando Ritsuka Uenoyama, a quien le encantaba tocar la guitarra pero ahora ha perdido esa chispa, conoce a Mafuyu Sato, quien se aferra con todas sus fuerzas a una guitarra aunque no sabe tocarla.