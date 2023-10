Ya es uno de los animes más populares de la temporada, y ahora 'The Apothecary Diaries' estrena un spin-off que se puede ver completamente gratis en streaming

Esta temporada de otoño de anime se han estrenado un aluvión de series y tenemos abiertas algunas de las más potentes del año. Pero entre las más anticipadas (y que se ha ganado el hype a pulso) estaba 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto'), un drama de época centrado en una boticaria de la corte imperial china.

Una serie no era suficiente

'The Apothecary Diaries' se estrenó este fin de semana pasado con tres capitulazos que se han podido ver de seguido a través de Crunchyroll, y ya es uno de los animes mejor valorados de toda la temporada. El manga de Natsu Hyūga e Itsuki Nano ya es increíblemente popular y su anime tenía muchas expectativas que cumplir, y por ahora lo ha ido logrando.

Ahora bien, se ve que una serie de anime solo no es suficiente, así que ya está disponible en YouTube 'Maomao no Hitorigoto', un pequeño spin-off de comedia para ampliar los eventos que van pasando en la serie principal. El spin-off cuenta con capítulos muy cortitos en estilo chibi, y se espera que se vaya lanzando uno nuevo con cada nuevo episodio de la serie principal de 'The Apothecary Diaries'.

Los tres capítulos que están disponibles por el momento van relacionados con los capítulos del estreno: el primero trata sobre los polvos blancos que está investigando Maomao, el segundo sobre el chocolate que crea, y el tercero sobre el nelumbo nucifera, un tipo de loto que se puede ver durante el episodio.

Por ahora podemos ver 'Maomao no Hitorigoto' en el canal de Toho Animation, aunque únicamente está disponible en japonés y con subtítulos en el mismo idioma. Es posible que más adelante sí que haya subtítulos en otra lengua pero por ahora no existe la opción.

Aún así, podemos ir siguiendo la serie cada semana como se ha ido haciendo con el mini spin-off de 'Frieren', que también ha estrenado su propia versión chibi para ir ampliando la serie principal de una manera un poco más simpática entre drama y drama.

