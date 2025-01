'Vinland Saga' está cada vez más cerca de su final, pero su autor no sabe si podrá cumplir las expectativas de los fans: "Terminar una historia es dificilísimo"

En 2024 vimos cómo algunas de las series de manga más importantes del momento llegaban a su final, incluyendo 'Boku no Hero Academia', 'Jujutsu Kaisen' y 'Oshi no Ko'. Y 2025 no se quiere quedar atrás.

Aún no sabemos exactamente cuándos será, pero después de 20 años Makoto Yukimura se prepara para cerrar 'Vinland Saga'. Y por lo visto está siendo una tarea dificilísima.

No se puede complacer a todo el mundo

'Vinland Saga' lleva ya algún tiempo en su saga final. Pero cerrar una historia, y más después de tantos años, no es fácil. El propio mangaka a hablado de sus dificultades en su cuenta de X (Twitter), aunque originalmente pensaba que decirle adios a Thorfinn sería más fácil.

"Vinland Saga' está acercándose a su conclusión. Pero, para ser sincero, me estoy quejando después de tomarme un respiro...¡Terminar una historia es dificilísimo", escribió Yukimura. "Si lo pienso, solo he dibujado un episodio final una vez. Es sorprendente cuántos veteranos han logrado dibujar una serie larga hasta el final, les respeto solo por eso".

'Vinland Saga' es la primera serie larga de Yukimura tras 'Planetes', el que fue su primer gran manga. Pero después de dos décadas, cerrar un manga es un embolado tremendo y que viene con muchas expectativas por parte de los fans.

"Mi objetivo es que todos los lectores cierren el libro pensando: "Me alegro de haberlo leído". Pero supongo que es imposible crear un final que satisfaga a todos", continuó Yukimura. "Todas las personas tienen perspectivas diferentes. Pero, en la medida de lo posible, pensaré con mucho cuidado y crearé un final apropiado para esta historia. Lo haré lo mejor que pueda.

Yukimura desveló recientemente que cuando empezó 'Vinland Saga' pensaba que la historia duraría unos diez años...Pero desde luego, el manga se le ha ido de las manos. Aún así, parece que llegaremos a su final definitivo en apenas unos capítulos, así que toca mentalizarnos para despedirnos de Thorfinn, aunque sea en el manga.

Mientras tanto, el anime tiene una tercera temporada en marcha. Y el resto de la serie de 'Vinland Saga' se puede ver en Amazon Prime Video, Netflix, y Crunchyroll, por si aún nos tenemos que poner al día con esta épica serie de vikingos.

En Espinof | Los mejores animes de 2024

En Espinof | El creador de 'Vinland Saga' revela cómo decidió la ambientación de su manga (y por qué es tan importante la violencia en la historia)