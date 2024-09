'Yaiba' regresa después de 30 años. El estudio de 'Spy x Family' tiene en marcha un remake del anime y su primer tráiler pinta tremendo

Antes de triunfar a lo grande con 'Detective Conan', Gosho Aoyama empezó a ser conocido como mangaka con 'Yaiba', una historia que terminó acumulando 24 volúmenes y seguía las aventuras de un joven samurai llamado Yaiba Kurogane.

'Yaiba' tuvo en su momento su propio anime de 52 capítulos (y que en su momento pudimos ver en las teles españolas), pero 30 años después prepara su regreso con una nueva serie.

El camino del samurai (Toma 2)

Hace unos meses se confirmó que el remake de 'Yaiba' está en marcha de la mano de Wit Studio, el estudio detrás de 'Ranking of Kings' y 'Spy x Family'. Wit además le está pillando el gustillo a eso de los remakes, porque entre otros proyectos también se está encargando del remake 'The One Piece' para Netflix.

Ya vimos una ilustración realizada por el propio Aoyama para conmemorar la producción, y ahora el remake de 'Yaiba' también ha dejado ver su primerísimo tráiler. Por ahora los primeros vistazos son bastante prometedores, con el anime manteniendo el estilo de Aoyama, prometiendo mucha acción, y dejándonos algunas secuencias con muy buena pinta.

Wit Studio además se ha marcado dos fichajes estelares para el nuevo anime de 'Yaiba': Takahiro Hasui, el director de 'Mob Psycho 100', y Yoshimichi Kameda, diseñador de personajes en la misma serie. Así que, por lo menos en cuanto a animación, 'Yaiba' promete ser un pepinazo.

La mala noticia es que por ahora no tenemos una fecha de estreno concreta. En Wit empiezan a estar cada vez más cargados de proyectos grandes, pero todo parece apuntar a que 'Yaiba' se estrenará en algún momento a lo largo de 2025.

