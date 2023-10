John Williams y 'Star Wars' han sido destronados: Charlie Clouser rompe un histórico récord gracias a su trabajo en la saga 'Saw'

John Williams es quizá el compositor más famoso de la historia del cine y tiene en su haber multitud de marcas muy difíciles de superar, si es que alguien llega a conseguirlo alguna vez en el futuro. Sin embargo, hay que acaba de perder, ya que Charlie Clouser acaba de romper un récord que estaba hasta en posesión de Williams.

El récord que se ha roto es el del mayor número de películas consecutivas de una saga con el mismo compositor hasta ahora en manos de Williams por sus nueve bandas sonoras para la franquicia Star Wars. Clouser había logrado el empate en 2021 con 'Spiral: Saw' y el sorpasso ha llegado con el lanzamiento de 'Saw X' este pasado fin de semana.

Muy fiel a 'Saw'

Y es que Clouser, que entre 1994 y el año 2001 fue integrante de la banda Nine Inch Nails, lleva trabajando en la saga Saw desde el estreno de la primera entrega en 2004, manteniéndose fiel a la misma desde entonces. De hecho, solamente ha compuesto la música para otros nueve largometrajes como 'Silencio desde el mal' o 'The Collection'.

Obviamente, esto no oscurece en lo más mínimo la legendaria carrera de Williams, quien tiene en su posición cinco premios Óscar, mientras que Clouser ni siquiera ha sido nunca candidato al premio. Además, es cierto que el tema de Jigsaw compuesto para 'Saw' es muy recordado, pero palidece en comparación a multitud de canciones compuestas por Williams ya solamente para la franquicia Star Wars, y mejor si no ampliamos la lista al resto de sus trabajos.

