El público dicta sentencia sobre 'Saw X' y afirma que se merienda a la primera entrega: así se ordenan de peor a mejor todas las películas de la saga según los espectadores de Estados Unidos

El legendario Jigsaw ha regresado a los cines con nuevas trampas mortales en 'Saw X', una película llamada a arrasar en taquilla. Cuestión aparte es que aquellos que paguen por verla vayan a quedar satisfechos con el resultado, pero sí es cierto que el público norteamericano ha dictado sentencia y la sitúan por encima de la primera entrega y solamente por debajo de una de las secuelas.

Una lista inesperada

Al menos esa es la conclusión a lo que uno llega si toma como referencias las valoraciones que han ido recibiendo las películas de la franquicia en CinemaScore, una empresa que consulta a los espectadores durante el día del estreno con unas notas que van desde una valoración máxima de A+ hasta un mínimo de F. En el caso de 'Saw X' descubrimos que ha recibido una B, una valoración más que digna en el caso de las películas de terror, pues es raro que consigan notas altas.

De hecho, solamente una película de la saga se sitúa por encima, y la gran sorpresa es que no se trata de 'Saw', que de hecho es la segunda por valorada con una C, sino de 'Saw 2' con una B. Si os habéis quedado con la curiosidad sobre cómo quedaría ordenada la saga, os dejo la lista a continuación:

Obviamente, es una muestra muy limitada, ya que se centra al día del estreno y los espectadores en cuestión cambiarán de una película a otra, pero sí que sirve para hacernos una idea aproximada de cómo arrancó el boca a boca en Estados Unidos.

