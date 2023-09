Hoy en TV: el mayor fracaso de Leonardo DiCaprio desde que es una gran estrella de Hollywood, un thriller frenético en el que une fuerzas con Russell Crowe

Leonardo DiCaprio ya era un actor bastante cotizado en Hollywood cuando James Cameron logró convencerle para ser el protagonista masculino de 'Titanic'. El histórico éxito de esa película le convirtió en una de las mayores estrellas de Hollywood, condición que no solamente no ha perdido desde entonces, pues incluso ha ido a más. La mayoría de sus trabajos desde entonces han sido éxitos incuestionables, pero en su filmografía también hay títulos que han funcionado peor de lo esperado.

Fue en la primera década del siglo XXI cuando DiCaprio participó en varios títulos con una recaudación que se quedó por debajo de lo esperado. Desde 'Gangs of New York' hasta 'Diamante de sangre' o 'El Aviador', dándose la particularidad de que fue nominado al Óscar por su trabajo en estos dos últimos títulos. Sin embargo, el mayor traspiés comercial de su carrera lo sufrió en 2008 con 'Red de mentiras', su único largometraje a las órdenes de Ridley Scott.

Un pinchazo inesperado

Sobre el papel, 'Red de mentiras' parecía una apuesta segura por parte de Warner, ya que se trataba de un potente thriller escrito por William Monahan, quien acababa de ganar el Óscar gracias a su trabajo en 'Infiltrados', que unía a DiCaprio con Russell Crowe. Además, Scott llegaba a ella tras volver a saborear las mieles del éxito con 'American Gangster', pero nada de ello fue suficiente para convencer al público de acudir en masa a verla, lo que se tradujo en una recaudación de 118 millones de dólares cuando su presupuesto había sido de 70. No es que se trate de un fracaso histórico, pero sí uno incuestionable que destaca dentro de la filmografía del protagonista de 'El renacido'.

Basada en la novela homónima de David Ignatius publicada en 2007, 'Red de mentiras' es un thriller que se sumerge dentro del mundo del terrorismo islámico para ofrecernos una película que, hasta cierto punto, intentaba recuperar un estilo propio de cierto cine americano de los años 70 y cuenta con una vertiente crítica sobre los métodos de la inteligencia americana para dar caza a este tipo de amenazas.

No me sorprendería que esa carga crítica fuese uno de los motivos de su pinchazo en taquilla, ya que precisamente fue en el mercado norteamericano donde peor funcionó. Por mi parte, en 'Red de mentiras' no dejo de ver una película que intenta unir la necesidad de ser un producto comercial con su querencia por ofrecer un espectáculo hasta cierto punto realista.

El bagaje de todo ello no es memorable, pero sí lo suficientemente interesante como para que merezca la pena darle una oportunidad. A su favor destaca el buen trabajo de su reparto -ojo, que también participan Mark Strong, Oscar Isaac o Golshifteh Farahani ('Paterson')- y el indiscutible talento de Scott tras las cámaras, aunque sí que parece un trabajo más funcional que uno en el que quiera dejar realmente su sello.

Por su parte, DiCaprio asume aquí el rol de héroe dentro de una organización que choca con su punto de vista sobre el mundo. Un tipo de personaje que hemos visto en infinidad de ocasiones y que el actor interpreta con una solvencia indiscutible. Eso sí, se queda lejos de formar parte de las mejores películas en las que ha participado a lo largo de su carrera.

A modo de curiosidad, 'Red de mentiras' es una de las películas de Ridley Scott que se quedaron sin un montaje del director, y no fue precisamente por no tener material suficiente para ello. De hecho, Carice van Houten, a la que muchos recordaréis por haber dado vida a Melisandre en 'Juego de Tronos', rodó varias escenas dando vida a la mujer del personaje de DiCaprio, pero ninguna de ellas aparece en el montaje final de la película.

Si queréis recuperar 'Red de mentiras', se emite esta noche en BeMad a partir de las 22:00. Y si no os posible verla entonces, también la tenéis disponible en streaming a través de Netflix.

