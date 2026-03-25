Hoy, gratis y por tiempo limitado, una comedia carismática e inolvidable con una gran estrella en su apogeo

Hay pocos géneros cinematográficos más efectivos que el de los juicios si siguen determinadas claves, probadas en su éxito a lo largo de generaciones. E incluso a lo largo de colocarlas en otros tonos, porque incluso asociemos los juicios al drama o al thriller porque es donde ha gozado más prestigio, hemos tenido también obras notables divertidísimas como ‘Una rubia muy legal’.

Al juicio con los mejores tacones

Una Reese Witherspoon en su momento más dulce como estrella de cine alcanza el apogeo de su carisma en esta divertida comedia legal que dirige Robert Luketic, y que co-protagonizan Luke Wilson y Selma Blair. Un entretenimiento más que estupendo que se puede ver gratis en streaming a través de RTVE Play (también en suscripción de MGM+) hasta el próximo 28 de marzo.

En la universidad Elle Woods destaca como una chica extremadamente popular. Divertida y atractiva, además de en una prometedora relación con un futuro senador. Pero cuando este rompe con ella por considerarla “poco seria” para su carrera política, Elle intentará sacar al mundo de su error licenciándose en derecho por Harvard y teniendo éxito como abogada.

Una premisa ligera y con el suficiente grado de absurdo que debe ser abrazado para funcionar, aunque pueda servir también para aplicar ese optimismo noventero al que la película todavía se adhiere. Y que sirve también para crear vehículos de lucimiento para estrellas consolidadas y emergentes como Witherspoon.

Parte de su éxito, que lo ha vuelto también un querido clásico generacional, está en cómo está escrita. Además de con chistes divertidos, ‘Una rubia muy legal’ quiere desmontar la imagen frívola e insustancial de “la rubia tonta” que es popular, dándole ocasión de mostrar su valía y mundo interior sin renunciar a atributos considerados muy femeninos, y en ocasiones poco serios.

Una celebración de lo kitsch y lo masivo como constituyente de una identidad a considerar, que ayuda a asentar una corriente de poptimismo muy fuerte en la cultura reciente. ‘Una rubia muy legal’ considera que no hay por qué elegir entre lo popular y entre la sustancia, y lo defiende con mucha gracia al igual que lo hace su protagonista en la película.

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