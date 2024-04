Quentin Tarantino la define como la "película perfecta de monstruos gigantes", es la gran influencia de 'Godzilla y Kong: el nuevo imperio' y puedes verla en streaming

Con solo unos días de estreno, 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' es la tercera película más taquillera del año. En su fin de semana de estreno ha recaudado 194 millones de dólares en todo el mundo, sólo por detrás de 'Dune: Parte 2' y 'Kung Fu Panda 4', pero si sigue así, el mashup de monstruos, de Warner Bros. y Legendary Entertainment, pude superar a ambas gracias a la taquilla internacional.

Una de las grandes influencias de la película es la era Showa de los kaiju, pero en especial una en la que en vez del lagarto gigante solo luchaban simios de diferente pelaje, como la gran batalla que tiene lugar en la secuela de 'Godzilla vs Kong'. Se trata de 'La batalla de los simios gigantes', que Quentin Tarantino definió como la "perfecta película de monstruos gigantes", y puede encontrarse para ver en la plataforma Filmin.

Pressing Catch peludo

No solo eso, sino que es la película favorita de Nicolas Cage, y la destaca entre todas las del maestro Ishirō Honda, porque según él es "fantástica y tan extraña... aunque las criaturas y los efectos especiales son impresionantes, también tiene mucho sentimiento personal en su núcleo". Tim Burton también la menciona como una de sus predilectas, de todos los tiempos, Brad Pitt recordó en una ceremonia de los Óscar que fue la primera película que recuerda haber visto y Guillermo del Toro dice que fue su principal influencia en 'Pacific Rim'.

Lo curioso de este clásico de los 60 es que es una película de acción y monstruos en la que se enfrentan en Japón dos criaturas llamadas Gargantúas, (a lo que se hace referencia directa en la nueva película de Wingard), una de ellas un experimento de laboratorio, mientras dos científicos (interpretados por Russ Tamblyn y Kumi Mizuno) "asesoran" cuando se desatan los estragos. A veces se la conoce como la historia de Cáin y Abel del estudio Toho.

Su título original revela su verdadero origen, Furankenshutain no kaiju: Sanda tai Gaira, un nombre que evoca a cierto monstruo clásico de la Universal, no por casualidad. 'La batalla de los simios gigantes' comenzó siendo especie una secuela directa de 'Frankenstein Conquers the World' (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon, 1965) de Toho, pero en Estados Unidos se consideró como una película independiente, con la irónica coincidencia de estrenarse en 1970 junto a 'Monster Zero', protagonizada por Nick Adams, que también actuó en esa primera entrega.

Mucho más que peleas dentro de trajes

Su éxito en Estados Unidos ha creado esta afición entre la generación del Baby Boom, y cinéfilos como Quentin Tarantino no sólo la consideran un gran kaiju, sino que, como explica en el making of del DVD de 'Kill Bill Vol. 2', la tuvo como referencia para diseñar su pelea entre Elle Driver y la Novia, e incluso llegó a pedir a las dobles de Daryl Hanna y Uma Thurman que estudiaran las escenas de lucha de la película para su épica batalla.

Su impacto en esa y otras como la presente 'Godzilla y Kong', en la que la escena con Kong zumbando a otros simios parece un remake de algún momento de esa, puede deberse al hecho de que los dos gigantes que luchan son simios humanoides, lo que ofrecía mucha más libertad a los actores dentro de los trajes para luchar como humanos, un impedimento que hace que la acción de otras con monstruos gigantes de los 60 y 70 se resintiera.

Pero no solo es una película que ha tenido influencia por sus escenas de lucha, sino que suele considerarse una de las más aterradoras entre todas las películas de monstruos gigantes de Toho, por ejemplo, por escenas inquietantes como en la que el gorila verde, Gaira, mira fijamente a un hombre de un barco mientras está bajo el agua. Otra escena controvertida mostraba a Gaira metiéndose en la boca a una desafortunada mujer antes de devorarla. En la versión americana llegaba a escupir el vestido después de acabar.

