Esta película de ciencia ficción que casi nadie conoce tiene al director de 'Independence Day', y demuestra que el fin del mundo no es exclusivo del cine de Hollywood

Aunque la tentación de acudir a la industria estadounidense siempre está presente cuando hablamos de cine de ciencia ficción y, más concretamente, postapocalíptico, está claro que en lo que respecta a la destrucción de nuestro planeta en el séptimo arte hay vida más allá de Hollywood, y este largometraje alemán estrenado en 2021 y que pasó por el Festival de Sitges de ese mismo año es un buen ejemplo de ello.

Apocalipsis europeo

Pensar en la devastación de la Tierra invita a hacerlo en el maestro Roland Emmerich quien, precisamente, hace las veces de productor en 'The Colony' —titulada 'Tide' originalmente—; la segunda película del realizador suizo Tim Fehlbaum, que debutó una década antes con la interesante y congénere 'Hell', que rascó el premio a la mejor fotografía en Sitges 2011.

La sinopsis de 'The Colony' reza lo siguiente:

"Cuando la Tierra se volvió inhabitable para los humanos, la élite gobernante colonizó el planeta Keppler 209. Pero su atmósfera ha imposibilitado la fertilidad a los nuevos habitantes. Dos generaciones más tarde, el programa espacial Ulysses debe determinar si la vida es posible de nuevo en la Tierra. La cápsula espacial Ulysses II queda fuera de control al entrar en la atmósfera terrestre y sólo logra sobrevivir la astronauta Blake, quien pronto descubre que no está sola en la tierra. Blake comienza su lucha por la supervivencia y debe tomar decisiones que determinarán el destino de la humanidad".

La cinta, disponible en alquiler y compra en Google Play, Apple TV y Amazon a partir de 2,99€, rascó cuatro galardones en los Premios del Cine Alemán en las categorías de mejor diseño de producción, mejor maquillaje, mejores efectos visuales y mejor banda sonora. No obstante, pese a este cuádruple logro, la recepción por parte de crítica y público no ha sido demasiado entusiasta.

En RottenTomatoes, 'The Colony' cuenta con un 54% de reseñas positivas que apuntan a una apuesta más hueca y formulaica de lo que aparenta a nivel visual. Personalmente, no la he visto así que no puedo ofrecer una opinión fundada —la verdad siempre por delante—, pero ya se sabe que en esto del cine, a veces es cuestión de arriesgar y tirar los dados. En muchas ocasiones nos terminamos llevando gratas sorpresas.

