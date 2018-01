'Voldemort: Origins of the Heir', el impresionante fan film que está arrasando entre los fans de Harry Potter

Hace unos meses se habló mucho de 'Voldemort: Origins of the Heir', un fan film que funcionaba a modo de precuela de Harry Potter. En su momento hubo ciertos problemas con Warner, pero la compañía finalmente aprobó su realización siempre y cuando no tuviera ánimo de lucro. El tiempo ha pasado y al fin tenemos la ocasión de ver un mediometraje -su duración supera los 50 minutos- impresionante visualmente que está arrasando en YouTube.

'Voldemort: Origins of the Heir' nos presenta la investigación de Grisha McLaggen para hacerse con el diario de Tom Marvolo Riddle, un antiguo amigo. Eso la lleva a ser capturada por los rusos y el interrogatorio al que es sometida por el General Makarov funciona como hilo conductor. En la misma se incluyen elementos existentes en la mitología oficial de Harry Potter como el asesinato de Hepzibah Smith con otras aportaciones propias.

Una vez visto, conviene señalar dos puntos fuertes de 'Volvemort: Origins of the Heir'. El primero es que cuenta con un acabado técnico espectacular que la sitúa casi al nivel de lo que uno esperaría de una aventura en la gran pantalla de esta franquicia. Es cierto que eso tiene truco, ya que la mayor parte del metraje se concentra en un interrogatorio que no exige mucho en términos de despliegue, pero los flashbacks que van sucediéndose sí que dan la talla con holgura.

La segunda gran virtud es que Gianmaria Pezzato, guionista y director de 'Volvemort: Origins of the Heir', ha sabido tejer una historia que te mantiene interesado durante todo su metraje. Ojalá hubiese indagado más en el pasado de Voldemort, ya que al final la que tiene una mayor presencia en el relato es McLaggen, la heredera de Gryffindor, cuando detalles como la creación de los horrocruxes te dejan con ganas de un tratamiento más meticuloso, ¿quizá en una secuela?

En el lado negativo destaca el muy mejorable trabajo de redoblaje de los actores. No resulta igual de molesto en todos los casos -en algunos es bastante tolerable, mientras que otros te saca completamente de lo que está sucediendo-, pero ahí es donde más se nota que no estamos ante una obra profesional. Pese a ello, 'Voldemort: Origins of the Heir' te deja con ganas de más y espero que alguien, ya sea el propio Pezzato o algún otro amante de la obra creada por JK Rowling, se anime a ello.

Vía | Magnet