'Adults in the Room (Comportarse como adultos)': Costa-Gavras denuncia el papel de la UE en la crisis griega a través de Varoufakis

Costa-Gavras es uno de los autores europeos más respetados gracias a su cine comprometido y obras como 'Z' (Óscar al mejor film de habla no inglesa), 'Desaparecido' (Palma de Oro en Cannes) o 'La caja de música' (Oso de Oro en Berlín), entre otros aplaudidos trabajos. Su reciente premio Donostia ha servido también para recordar que, a sus 86 años, el griego sigue dando guerra.

La odisea de Varoufakis

Después de ofrecer su retrato del negocio bancario en 'El capital', el cineasta vuelve a las carteleras siete años más tarde con 'Adults in the Room (Comportarse como adultos)', basada en el libro de no ficción escrito por Yanis Varoufakis ('Comportarse como adultos: Mi batalla contra el establishment europeo', de 2017, editado en España por Deusto). El exministro de finanzas griego se convierte así en el protagonista del nuevo relato de Costa-Gavras, una tragicomedia con ligeros tintes de thriller que denuncia el oscuro funcionamiento de la Unión Europea.

'Comportarse como adultos' nos lleva a 2015 para recordarnos cómo Syriza, un partido de izquierda, se impuso en las elecciones de Grecia con la promesa de salvar la economía de un país en crisis, y cada vez más arruinado por las subidas de impuestos, los recortes sociales y los "rescates" de la Troika. El objetivo: renegociar la deuda para permitir el crecimiento y dar un respiro a la desesperada sociedad griega. El héroe que se lanza a la misión: Varoufakis.

La película narra la odisea del ministro, sus viajes y numerosas reuniones con dirigentes, políticos y economistas de otros países, así como con los miembros de su partido, presionado por los votantes y el reloj. Sus esfuerzos por aclarar la situación de Grecia, y llegar a un acuerdo razonable, chocan contra el muro de la banca y de Alemania, que se erige como el auténtico poder que mueve los hilos en la UE. La única solución sobre la mesa es cumplir lo pactado por el anterior gobierno, es decir, seguir exprimiendo al pueblo griego. O el cierre de los bancos y la salida del euro. Ya sabemos qué pasó...

En cierta escena, durante una de las discusiones absurdas e infructuosas, la agotada directora del FMI, Christine Lagarde, llega a decir que hacen falta adultos en esa habitación. Es la conclusión a la que llega cualquier espectador tras asistir a los frustrados esfuerzos del protagonista, cuando se comprueba que la lógica no sirve de nada ante ciertos intereses, que los ideales de la UE son poco más que una bonita fachada y algo tan elemental como la democracia es, de hecho, imposible de llevar a cabo por los inhumanos mecanismos que expone Costa-Gavras.

'Adults in the Room (Comportarse como adultos)': dos horas explicando por qué no funciona el sueño europeo

En este sentido, y al igual que está pasando con 'Mientras dure la guerra', la película no puede llegar en mejor momento a los cines españoles; cuando el país, azotado por diferentes polémicas y profundamente dividido, encara unas segundas elecciones después de que nuestros líderes políticos hayan sido incapaces de llegar a un acuerdo.

Por lo que muestra (matizando que, recordemos, refleja el punto de vista de Varoufakis) y sobre todo por lo que denuncia, cabe decir que 'Comportarse como adultos' es una de las películas más interesantes y de la cartelera actual. Igualmente, destaca la sólida interpretación de Christos Loulis dando vida a Varoufakis, crea un personaje carismático y creíble al que quieres seguir; por el contrario, Alexandros Bourdoumis no está tan acertado en la piel del presidente griego, Alexis Tsipras, posiblemente por forzar la caricatura.

El dibujo de los "villanos" es también de trazo grueso, y resta convicción al relato. En todo caso el mayor problema de la película, y por lo que puede hacerse tediosa, es que resulta excesivamente explicativa y didáctica. Los personajes no paran de hablar en dos horas dando vueltas sobre, básicamente, el mismo conflicto, llegando a repetir soluciones (¿desconfiando de la atención o la capacidad de comprensión del público?). Quizá si Costa-Gavras hubiese apostado más por la ironía y la metáfora, como en esa divertida secuencia musical, habría obtenido una obra más rotunda y memorable.