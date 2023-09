'Ahsoka' (1x07): el tiempo es oro en un trepidante episodio que lo prepara todo para un prometedor final de la serie de Star Wars

Y aquí estamos, nuevo miércoles y llegamos al penúltimo episodio de 'Ahsoka', la nueva serie de Star Wars se prepara para lo que promete ser un épico final y tenemos tres cuartos de hora de luchas y un impresionante cameo. Vayamos al lío.

A partir de aquí, spoilers de 'Sueños y locura', el episodio 1x07 de 'Ahsoka'.

Salvados por el droide

En vez de en Peridea, a donde llegamos en el episodio anterior, comenzamos el episodio viendo qué ha pasado con los que se han quedado atrás. Una vista sumarísima de nuestra querida Hera (Mary Elizabeth Winstead) presidida por la no menos querida Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) y con Hamato Xiono (Nelson Lee) como máximo contrincante. Cuando peor pintan las cosas aparecerá un viejo conocido de todos: C-3PO (Anthony Daniels) con un mensaje de la senadora Leia Organa.

Es bastante de agradecer que Dave Filoni (o quizás Disney en general) haya optado por simplemente nombrar al personaje inmortalizado por la difunta Carrie Fisher. Sobre todo después de las críticas que hubo al usar su imagen en 'Star Wars. Episodio IX: El ascenso de Skywalker'. Esta aparición sirve para establecer el papel que tiene en la Nueva República, al menos en lo que nos interesa en esta época: es la líder del Consejo de Defensa.

Es entonces cuando aparecen los títulos de crédito y nos vamos a la otra galaxia. Thrawn (Lars Mikkelsen) ha preparado todo un "comité de bienvenida" en forma de campo de minas espaciales para recibir a las purgills y a Ahsoka (Rosario Dawson). El villano se acaba de enterar, al parecer, que la toruga fue padawan de Anakin Skywalker. Se supone, además, que Thrawn es de los pocos que sabe que Anakin y Darth Vader son la misma persona, por lo que se le ve intrigado por la contricante.

De esta manera, gran parte de este episodio se centra en una suerte de caza a la jedi en lo que presenciamos batallas y persecuciones espaciales en lo que Ahsoka intenta localizar a Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo). Por su parte, ésta ha puesto al día por completo a Ezra (Eman Esfandi) respecto a todo lo que ha pasado desde su desaparición... aunque se ha saltado el pequeño detalle de lo que ha tenido que hacer para dar con él.

En esto pasará el tiempo hasta que la nómada tribu noti es atacada y perseguida por Baylan Skoll (Ray Stevenson), Shin Hati (Ivanna Sakhno) y sus tropas. Aquí tenemos varias cosas interesantes, como a Ezra prescindiendo del uso del sable de luz. Esto no quiere decir que no tengamos duelos con sables, pero 'Ahsoka' sigue teniendo su gran asignatura pendiente en hacerlas atractivas visualmente... por no decir en hacer que no sean tan perezosas.

Nuevamente, con la llegada de Ahsoka, tenemos un nuevo momento con Shin... que sigue estando perpleja por el devenir de los acontecimientos. Esto no impide el rechazo de ayuda por parte de la jedi, lo cual, reconozco, me tiene bastante intrigado.

Si bien Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) tiene bastante claro que acaban de ser derrotados, el siempre estratega Thrawn lo niega rotundamente: puede que Ahsoka haya ganado la batalla, pero han perdido un valioso tiempo que necesitaban si querían detener los planes de regreso del heredero del Imperio. Tendremos que esperar una semana para ver si, de verdad, es así.

