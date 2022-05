Andra Day fue nominada a un Oscar por su espectacular interpretación de Billie Holiday en este biopic que puedes ver en Movistar+

Estamos viviendo una época cinematográfica donde parece que Hollywood quiere arriesgar lo mínimo posible e ir a lo seguro, aquello que cuenta con un público ya ganado de antemano. En ese mar de secuelas, precuelas, remakes, adaptaciones y demás, la vida de estrellas musicales se ha revelado como una apuesta (casi) segura, como lo demuestran taquillazos como 'Bohemian Rhapsody' o 'Rocketman'. 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' se une a esta lista de biopics musicales.

Lady Day

La cinta dirigida por Lee Daniels ('El mayordomo'), que adapta el libro de Johann Hari, 'Chasing the Scream: The first and last days of the war on drugs', cuenta la vida de la cantante de jazz Billie Holiday (Andra Day) y concretamente el conflicto entre ella y la policía, debido al repentino éxito de su canción 'Strange Fruit', en la que hablaba abiertamente del linchamiento de la población negra.

Como otros biopics similares, prima el interés por explicar la historia de la cantante por encima de darle más personalidad cinematográfica al conjunto, aunque hay que reconocerle la notable mejoría a su director, cuyas obras anteriores estaban lacradas de una falta de sutilidad preocupante mientras que su último filme se muestra mucho más sobrio.

Es interesante (aunque quizá podría haberse explorado de forma más novedosa) uno de los temas principales de la película, que tiene que ver con ese doble rasero de la sociedad americana en ese choque entre la cantante y la policía, que abanderaba la moral y la "lucha contra las drogas" cuando el principal problema tenía que ver con el gran impacto de su canción en la que denunciaba sin pelos en la lengua una práctica terrible amparada por la ley estadounidense de la época.

Billie's Blues

Al igual que en 'Bohemian Rhapsody' o 'Respect', el verdadero y gran aliciente para ver este biopic tiene nombre y apellido: Andra Day. La actriz ganó el Globo de Oro por su interpretación de Billie Holiday (compitiendo contra actrices como Frances McDormand en 'Nomadland' o Carey Mulligan en 'Una joven prometedora') y ofrece una interpretación arrolladora y totalmente entregada de la exitosa cantante. La actriz da más matices a Holiday de los que le ofrece el guión y logra que empatices con ella a pesar de su personalidad autodestructiva.

'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' es una buena opción para pasar una tarde entretenida si sois especialmente fans de los biopics de músicos. Merece la pena por su excelente banda sonora, compuesta por las canciones más representativas de Holiday, y por la convincente interpretación de Andra Day, que parece haber nacido para dar vida a esta diva del jazz.

El biopic fue estrenado originalmente en EE.UU en el servicio de streaming Hulu, mientras que a España llegó a las carteleras en noviembre de 2021 y se puede ver ahora en Movistar+.