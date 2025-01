'La chica de nieve 2' es mejor que la primera menos en algo muy importante. 'El juego del alma' es un eficaz thriller de Netflix que falla al final

El thriller es un género que gusta mucho en Netflix, ya sean historias originales, true crimes o adaptaciones de novelas de éxito. El caso de 'La chica de nieve' pertenece a este último grupo y su éxito fue tal que en la plataforma tardaron bien poco en ponerse manos a la obra con su versión de 'El juego del alma', la segunda novela de la saga sobre Miren Rojo escrita por Javier Castillo.

Por mi parte, no puedo decir que me muriese de ganas por ver 'La chica de nieve 2', ya que su predecesora era un entretenimiento hábil pero poco memorable. Una buena opción si buscabas algo para pasar el rato pero de lo que ibas a olvidarte al de poco. Tampoco puedo decir que su secuela muestre una progresión brutal, pero sí que la he disfrutado algo más teniendo en cuenta que juega con unos parámetros similares. En todo menos en algo vital: su resolución

Pros y contras

Lo cierto es que el final de la primera entrega ya plantaba las semillas para el nuevo caso que ha de investigar el personaje interpretado por una Milena Smit que aquí se muestra más cómoda y convincente como Miren. Además, la llegada a la serie de Miki Esparbé ayuda a crear una dinámica bastante curiosa entre ambos y a mostrar que los métodos de la protagonista para conseguir la información que busca no son siempre los más correctos.

Ahí es verdad que no hay una química especialmente destacable entre Smit y Esparbé, pero es que la serie juega precisamente en todo momento con eso. De hecho, existe una relación asimétrica entre ellos, con él mostrando más dado a compartir sus averiguaciones, mientras que ella sigue prefiriendo hacer la guerra por su cuenta. Y así avanza pero también se expone cada vez a un peligro que escapa totalmente a su control.

En esta ocasión, dos muertes separadas entre sí por varios años llevan a que las sospechas recaigan sobre un colegio muy marcado por la religión. Eso permite mostrar varios posibles sospechosos para mantener la intriga sobre lo que sucedió realmente. Yo suelo no preferir jugar demasiado a centrarme en intentar identificar al sospechoso, pero hay ocasiones en las que las series o películas se lo trabajan tan poco que no queda otra.

Por suerte, 'La chica de nieve 2' esquiva ese problema. Sí es cierto que no hay nada especialmente brillante en la lista de posibles culpables que se propone, pero sí que ayuda a que la investigación sea más variada mientras incide aún más en los traumas que marcan la personalidad de Miren. Sí, no nos vamos a librar de eso, pero es que encima se añade uno más que en principio puede parecer fuera de lugar, pero más tarde acaba cobrando sentido.

Lamentablemente, la resolución de todo se siente algo precipitada. En la primera temporada, me pareció un acierto que la serie se centrase de forma repentina en los personajes de Julián Villagrán y Cecilia Freire, hasta el punto de que su historia me interesaba mucho más que todo lo relacionado con el personaje de Smit. Por el contrario, 'El juego del alma' deja una sensación de oportunidad perdida, de que todo debería haber dado más de sí.

Tanto los pormenores del juego que da título a la temporada como las motivaciones de quién está realmente detrás de todo, sin olvidarnos de la propia resolución del caso. Ahí 'La chica de nieve 2' se queda a medio gas y desperdicia al menos en parte el buen trabajo realizado hasta entonces. Y un buen final tiene una especial importancia en este tipo de propuestas, la verdad.

Con todo, el hecho de que solamente sean 6 episodios ayuda a que uno se muestre más receptivo a destacar lo efectivo que ha sido todo lo anterior, desde la buena utilización de las localizaciones malagueñas hasta un efectivo acabado visual para meter al espectador en el clima de suspense que se propone desde el minuto 1. Aquí quizá le hubiese venido bien un episodio adicional para poder desarrollar mejor todo el tramo final, pero claro, también existe la posibilidad de que simplemente la cosa no daba más de sí.

