'Die Hart': el creador de 'John Wick' sorprende en Quibi con una metaficción cómica protagonizada por Kevin Hart y John Travolta

Quibi, la plataforma que casi nadie sabe que existe, acaba de estrenar su nuevo y muy divertido proyecto de acción y humor de verano para ver en un santiamén. 'Die Hart', protagonizada por Kevin Hart y John Travolta, sorprende por sus ganas de sano cachondeo y pullitas a la meca del cine.

Nace una estrella (de acción)

Creada por los guionistas Tripper Clancy ('Stuber Express', 'Esta mierda me supera') y Derek Kolstad (creador de 'John Wick'), y dirigida por Eric Appel ('Silicon Valley', 'Brooklyn Nine-Nine'), la nueva comedia de acción de Quibi es otra refrescante sorpresa para un catálogo que merece mucha más atención de la que está teniendo, aunque no me cansaré de insistir en que son ellos los que deben mover ficha. Sus abonados apenas reciben información sobre los lanzamientos o cualquier tipo de atención.

Con Nathalie Emmanuel, un divertido Jean Reno y mucha mala uva, la serie nos muestra al verdadero Kevin Hart, el presentador de los Oscar que se cayó de la gala por culpa de unos chistes de dudoso gusto hechos en otra vida, preparando un cambio que le otorgue una nueva oportunidad en el cine. Hart se empleará a fondo en la escuela de especialistas de Ron Wilcox, a quien da vida un John Travolta que parece disfrutar como hacía tiempo.

En esas estamos, con una idea de ficción absurda y cómica que remite a la estupenda 'Jean Claude Van Johnson' de Prime Video pero que juega con el presupuesto rastrero de un programa de habilidades en un viejo almacén. Y es que, al menos por el momento, la línea argumental no es más que la superación de distintas pruebas físicas que Hart debe superar junto a su compañera de curso.

Loca academia de especialistas

Hay un aire macarra, un poco "todo nos importa una mierda", que le sienta de fábula a 'Die Hart'. Su constante devenir de pruebas y el cada vez más extraño comportamiento del personaje de la escuela de acción dejan entrever una subtrama interesante que no sabemos si llegará a alguna parte, puesto que está a tiro de gag de quedarse en ninguna parte. En realidad, la serie de Quibi se siente muy cómoda en el hueco que hay entre la comedia de cine sobre cine y la libertad de los 'Jackass'.

Uno de los alicientes de la serie es poder ver a John Travolta disfrutando de un papel más digno que lo que venía ofreciendo últimamente. La idea de que su Wilcox sea responsable todas las grandes estrellas del cine de acción, de Jackie Chan y Dolph Lundgren hasta Matt Damon y Chuck Norris, tiene mucha gracia. Sobre todo cada vez que alguien hace cualquier tipo de mención a la estrella de 'Jason Bourne'. ¿Homenaje a Parker & Stone? El caso es que las coñas a costa del cine son finísimas y, por momentos, uno parece estar dentro de la mente de un Carlo Padial del cine de acción. Y es que este 'Die Hart' es algo muy gordo.

Como casi la totalidad de series de Quibi, 'Die Hart' se disfruta como un largometraje con una pausa en cada cliffhanger, putos de giro algo más acentuados con esos cortes. Tal vez sea la realidad que nos ha tocado vivir, donde nuestros compañeros de viaje durante esta larga travesía están siendo nuestros dispositivos de ocio, pero no tengo ninguna duda a la hora de recomendar esta original, voluntariamente trash y siempre divertidísima nueva comedia. Menudo año para el humor portátil nos está dando Quibi. Y en horizontal.