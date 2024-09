Está pasando injustamente desapercibida en cines, pero 'Tiger Stripes' es el coming of age más terrorífico del año

Ir al cine a veces puede ser más estratégico que una partida de Catan. Si bien los grandes estrenos se publicitan en múltiples ventanas y aguantan semanas (e incluso meses) en cartelera, hay otros más pequeños que llegan de tapadillo a las salas, solo para los cuatro gatos más avispados. Como ha sucedido con 'Tiger stripes', un fantástico coming of age que ya cuesta encontrar en salas tras solo una semana en cines.

Salvaje juventud

Zaffan es una joven malasia de 12 años que tiene que lidiar con su primera regla. Sin embargo, la pubertad comienza a causarle una serie de síntomas de lo más extraños, acarreando unos cambios físicos que provocarán el terror y la incomprensión de todas las personas de su entorno.

'Tiger Stripes' (2023) es una película de Malasia escrita y dirigida Amanda Nell Eu. La ópera prima de la directora ha venido acompañada de cierta polémica, ya que sufrió la censura de su país para enviarla a los Oscars, incluyendo eliminar cosas que Eu consideraba "el corazón de la película".

Por no hablar de que, tras anunciarse que iría directa a Filmin, finalmente la película se estrenó el 20 de septiembre en cartelera, donde apenas ha resistido una semana. Todo ello a pesar de que venía avalada con el premio de la crítica en la edición 2023 de Cannes, además de tener una buena acogida en la pasada edición del Festival de Sitges.

La película es un coming of age en clave de terror, con 'Carrie' como uno de sus principales referentes. La directora utiliza elementos fantásticos y de body horror para hablarnos sobre ese primer paso a la madurez que es la pubertad, y los miedos asociados no solo a los cambios físicos que ello provoca, sino a cómo los recibe la sociedad.

Zaffan tiene que afrontar sola todos esos cambios para los que nadie la ha preparado y el rechazo que recibe por parte de su entorno, antes incluso de que sepa todavía la naturaleza fantástica de los mismos (no puede entrar al aula de oraciones con la regla, su madre le dice "ahora es impura" y sus amigas empiezan a acosarla en la escuela).

Eu reflexiona sobre el estigma y los tabúes que rodean la madurez femenina y se lo lleva al terreno del terror, mezclándolo con relatos de folklore y, si bien su tono no es exactamente de comedia, también tiene su lado camp a la hora de llevarlo a cabo, tanto por la forma de utilizar los efectos especiales como por esa mala leche presente en momentos como el del curandero charlatán.

Es cierto que la cinta no es redonda, ya que la evolución dramática de los acontecimientos puede chocar por momentos (como que después de la escena del baño, Zaffan vuelva a clase como si nada). Además de que el tema de la sexualidad apenas se roza (es posible que este fuera uno de los que recortaran cuando censuraron la película).

Aunque no todo esté bien rematado, 'Tiger Stripes' es uno de los mejores coming of age que se han estrenado en 2024, y resulta refrescante por cómo utiliza el género fantástico para abordar las inquietudes del paso a la adolescencia. Esperemos que se pueda recuperar en streaming pronto, porque su recorrido en salas ha sido un visto y no visto.

