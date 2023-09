Esta tensa miniserie se acaba de estrenar y nos sumerge acertadamente en la complejidad de un caso de abuso sexual en el deporte

Por curiosidades de cómo se manejan los derechos internacionales (coincidentemente con cosas británicas) finalmente es Movistar Plus+ y no Prime Video la que estrena en nuestro país 'Golpe de revés' (Fifteen-Love) una serie de seis episodios protagonizado por Aidan Turner ('Poldark') como Glenn, un entrenador de tenis acusado de abuso sexual.

La acusación viene de parte de Justine Pearce (aspirante a próxima estrella de la televisión Ella Lily Hyland), antigua protegida suya y joven promesa del deporte que tuvo que retirarse tras sufrir una grave lesión durante las semifinales del Roland-Garros. Tras varios años separados, es la llegada del entrenador a la academia en la que trabaja lo que remueve todo en el interior de la joven.

Si bien sobre el papel uno (o, lo reconozco, yo) podría pensar que el relato iba a ser muy directo y claro a la hora de explorar el caso, el guion de Hania Elkington crea un tapiz más complejo y de matices en lo que decide explorar más el lazo que se formó entre la joven tenista y su entrenador durante su tutelaje (y las consecuencias que tuvo) que los hechos en sí, que se van explorando poco a poco.

De hecho, la primera escena de la serie nos presenta a Justine como una adolescente con las hormonas rebosantes y con un evidente cuelgue por su entrenador. En el presente la vemos como terapeuta en la academia de tenis y uno de sus primeros diálogos es sobre la psicología detrás de fantasías de violación y solo es cuando sospecha que su mejor amiga tiene un romance con Glenn cuando decide personarse en comisaría y denunciar.

Una correcta heredera de 'Liar'

En ese sentido, 'Golpe de revés' recuerda bastante a la también británica 'Liar' (que en España tuvo su notable remake titulado 'Mentiras'), explorando cómo nos posicionamos ante un caso como este, sobre todo cuando es su palabra contra la mía (algo que hemos vivido muy recientemente con el caso Rubiales). La aparente inestabilidad que se nos presenta de ella y el elevado estatus social de él hace que se siembre una duda razonable en torno a qué pasó o dejó de pasar.

Como digo, al guion le interesa mucho el sumergirnos en el espacio de confianza que se crea entre jugadora y entrenador, con el nivel de exigencia y la conexión mental que muchas veces implica. Más allá de las circunstancias del abuso sexual, nos movemos en un ciclo de toxicidades que transpiran al dúo protagonista.

Un dúo protagonista que está absolutamente brillante. En el caso de Turner no es ninguna sorpresa, manejando el espectro entre lo encantador y lo inquietante en su representación. Por parte de Ella Lily Hyland, hace un papel espectacular asumiendo en sí todas las contradicciones de un personaje mucho más complicado e incluso polifacético de lo esperado.

Si bien creo que 'Golpe de revés' acierta bastante a la hora de relatar lo poliédrico de este caso, sin quitar ni una mica de hierro a la gravedad del asunto, no siempre logra mantener la tensión y no termina de acertar ni en la narración ni las relaciones y escenas entre los secundarios. Incluso con los más relevantes para los protagonistas. Hay, por ejemplo, una subtrama con la nueva estrella del tenis, entrenado por Glenn, que no termina de cuajar.

Tampoco funcionan del todo las escenas más puramente deportivas. El director Toby MacDonald no parece especialmente inspirado a la hora de que los personajes cojan la raqueta y se pongan a jugar al tenis. Sin embargo, este aspecto, si bien no es tan importante en el conjunto de la serie sí que deja un sabor agridulce en la boca.

En definitiva, 'Golpe de revés' es un drama tenso y muy interesante que apuesta por potenciar la compleja relación entre sus protagonistas pero que, por el contrario, está desarrollada de una manera algo más difusa de lo que le hubiera venid bien.

