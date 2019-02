'Examen de conciencia', estremecedor y necesario documental sobre la pederastia en la Iglesia española

La mayor patata caliente que tiene la Iglesia católica es la pedofilia de algunos de sus sacerdotes. Por lo menos es la más escandalosa y la que mayor ruido hace... y no ayuda que en muchos casos la gestión del tema haya sido penosa. Sobre todo cuando hablamos de la Iglesia en España, un país que hasta hace un suspiro ha vivido bajo el nacionalcatolicismo y en el que los curas han gozado de un statu muy alto.

Este contexto, en el que la sociedad habla más que nunca de escándalos sexuales, es el que usan Albert Solé (ganador del Goya por 'Bucarest, la memoria perdida'), Luis Mauri y Enric Hernández en 'Examen de conciencia', un documental de Netflix de tres episodios en los que se aborda testimonios de hombres que fueron abusados sexualmente por miembros del clero español.

Miguel Ángel Hurtado, español residente en Londres y del que abusaron de pequeño, protagoniza y lleva el hilo conductor de este documental en el que se entrevistará con otras víctimas y algún que otro sacerdote acusado de pederastia. Además, veremos testimonios de padres, periodistas y de representantes de instituciones católicas como los Maristas.

En un momento del documental, Hurtado habla de cómo todos los casos que conoce y que ha escuchado, incluyendo el suyo propio (que tendremos que esperar al final para oírlo) tienen un recorrido similar: vergüenza y represión, desdén por parte del colegio, seminario menor o lo que sea, y recolocación de los presuntos abusadores en otros centros o residencias de la congregación oportuna.

'Examen de conciencia' examina, valga la redundancia, el muro que existe a la hora de hablar de pederastia en la Iglesia, en concreto en la española. Ya no es que sea un tema tabú, sino que ha habido (y, por lo que cuenta el documental, sigue habiendo) una especie de negación sistemática del problema que hace que las víctimas no encuentren ya no la paz y la justicia que reclaman sino apoyo.

La gran labor del documental es presentar una verdad tan incómoda como necesaria de denunciar de una manera bastante equilibrada. Testimonios crudos, algunos enervantes y que no dejan indiferente pero sin una acritud de hacer daño o herir a la Iglesia más allá de denunciar su pasividad y su torpeza al actuar.

Esto no quiere decir que se disimule el dolor y el enfrentamiento. Tenemos un par de momentos en que la víctima se enfrenta (embosca, más bien) a su agresor en los que podemos comprobar que por muchos años que pasen, la herida no ha cerrado.

Hay un aspecto en el que me hubiera gustado que intentasen profundizar más, y es en el lado investigador y en la otra cara del problema. Es cierto que, como se repite una y otra vez, la Iglesia como institución es opaca, y su gestión de los casos de pederastia es, cuanto menos, pésima. Pero al documental tampoco le interesa demasiado intentar documentarse a pesar de la dificultad de hallar estadísticas.

Por ejemplo, el segundo episodio cierra con una conclusión errónea: el "7% de los sacerdotes católicos en España son pederastas". Cifra puesta porque es el mismo porcentaje resultante de los casos que se han producido en EEUU —cuyo mayor escándalo se retrató en la oscarizada 'Spotlight'— y en Australia, países de un contexto religioso muy distinto al español. Pueden ser más o menos, pero la extrapolación en números (superando el millar, según ellos) está ahí y no se han molestado en contrastar si puede ser siquiera aproximada a la realidad española.

Por lo general creo que el documental flojea bastante a la hora de narrar la gestión de la Iglesia y hasta qué punto es cierto que una cosa es la intención por achacar abordar el tema y otra la actuación. O el por qué de los protocolos que parecen haber tenido durante años a la hora de abordar un caso.

Que es verdad que 'Examen de conciencia' no pretende ser un reportaje de investigación, sino que pone su foco en los testimonios, estremecedores todos, de las víctimas de estos abusos. Pero queda decepcionante que en un momento dado pretendan ser rigurosos al hablar del papel de la Iglesia y de cifras y el resultado deje que desear.