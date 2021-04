'Falcon y el Soldado de Invierno' 1x05: el duelo al Capitán América y el destino de Sam marcan un capítulo de calma antes de la tormenta

Queda solo un episodio para que 'Falcon y el Soldado de Invierno' ('The Falcon and the Winter Soldier'), llegue a su fin en Disney+ y el capítulo 5 ha dejado todo en un filo donde las piezas se han reordenado tras el final explosivo del cuarto capítulo. Ahora todo lo que estaba en juego tiene un componente más diabólico gracias a la aparición de un villano sorpresa.

'La verdad' es el episodio más sereno de la miniserie de Marvel y se plantea como la primera parte de un tercer acto que empieza a funcionar en una situación en la que se han cambiado las tornas. John Walker ha tomado el giro turbio que se venía gestando desde el principio, Zemo ya no está ligado a los héroes y la sangrienta escaramuza ha hecho que los antipatriotas no vayan a tener reparos en llevar a cabo sus planes.

Spoilers de todo el episodio

El esperado cameo no es ninguna bomba

A veces anunciar un cameo a bombo y platillo en redes puede resultar contraproducente y, la verdad, la esperada aparición de este episodio es más interesante por el actor que lo interpreta que por lo que realmente pueda importar al aficionado casual de Marvel. La aparición en cuestión es la Condesa Valentina Allegra de la Fontaine​es, que es interpretada por la actriz de 'Frasier' y 'Veep' Julia Louis-Dreyfuss.

El personaje, aparecido en Strange Tales #159 en 1967 como personaje secundario de la serie de Nick Furia, es una noble Italiana que trabajó para S.H.I.E.L.D. y fue pareja sentimental de Nick Furia durante años. Pero en realidad resulta ser una soviética que trabaja como agente doble y se la conoce como Madame Hydra. Parece que en la serie sale de la nada (su primera aparición se esperaba en 'Viuda Negra') pero todo apunta que tenemos ante nosotros la cara del "Power Broker" (Agente de Poder).

Quizá siga siendo Sharon la sospechosa, pero lo cierto es que esta nueva aparición, que viene a tentar a John Walker tras ser expulsado como Capitán América (Hay una escena en medio de los créditos que muestra al personaje fabricando un escudo de Capitán América para sustituir el que se le ha arrebatado) resulta un elemento estratégico valioso, dado que ahora es un superhombre aumentado gracias al suero.

El dilema racial de Sam

Lo cierto es que es un episodio demasiado tranquilo, aunque pasan muchas cosas. Tras un enfrentamiento fugaz con Walker nada más empezar el episodio, Sam y Bucky vuelven a sus vidas. El soldado de invierno entrega a Zemo a Wakanda, en lo que parece un cierre de dicho personaje en la serie, y a cambio pide al país un regalo que parece un traje especial para Sam, que ha perdido las alas en el combate.

Hay una parte demasiado clamada con Sam y Bucky arreglando el barco que distiende demasiado la tensión en un momento previo a la traca final, pero lo más interesante es el punto de partido para Sam. En una visita a Isaiah Bradley, Falcon aprende las penurias que debió pasar el personaje, (que parece estar rememorando la xenofobia del atroz experimento Tuskegee de Alabama) y, mientras no puede culpar a Steve de lo ocurrido, aceptar el rol del Capitán América podría ser aceptar un legado sucio que compromete todo en lo que ha creído.

Un conflicto mucho más rico de lo que parece a primera vista que hace de 'Falcon y el soldado de invierno' uno de los productos de Marvel más interesantes a nivel sociológico, que hace puentes con el contenido racial de la reciente 'Watchmen' y plantea la decisión de Sam como una forma de aceptar el cambio, de reapropiarse del discurso y empoderar a toda una comunidad, creando una nueva imagen de Sam dominando el escudo que tiene bastante peso a nivel simbólico si se compara la imagen del mismo manchado de sangre del episodio anterior.