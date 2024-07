Esta es la intensa miniserie que lanzó las carreras de dos de las grandes estrellas del momento, y la puedes ver en streaming

Apenas han pasado cuatro años desde el estreno de 'Normal People', y ya tenemos a sus estrellas principales en proyectos de la talla de 'Gladiator 2' o 'Twisters'. Antes de protagonizar algunos de los blockbusters más comentados del año, conocimos a Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones en esta íntima miniserie que podéis ver en Movistar Plus+.

Requisitos para ser una persona normal

Esta serie nos va narrando la historia de Marianne y Connell, desde sus inicios en el instituto hasta ya entrados en la edad adulta. Una relación agridulce, llena de errores, malas decisiones pero que a su vez se convierte en su mayor apoyo en los momentos más oscuros de su vida.

'Normal people' (2020) es una miniserie irlandesa basada en la novela homónima de Sally Rooney (autora también del libro en que se basa la serie 'Conversaciones entre amigos'), que firma los guiones de esta adaptación junto a Alice Birch ('Lady Macbeth'). Consta de 12 episodios de 25-30 minutos de duración cada uno.

Sin duda, una de las mejores cosas de la serie es la dirección de Lenny Abrahamson ('La habitación') y Hettie Macdonald ('Regreso a Howards End'), que consiguen reflejar la intimidad que se crea entre los dos protagonistas. Un trabajo formal que se redondea con la sobresaliente interpretación de Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones.

Conviene también aclarar que es una serie romántica porque la relación sentimental entre Connell y Marianne es el motor principal de la acción, no porque vayamos a encontrar una historia bonita y tierna en todo momento. Precisamente, ambos son personajes ambiguos e imperfectos, y el guion nos lleva hasta los rincones más oscuros de su psicología.

Dicho esto y reconociendo que tiene elementos que elevan mucho el nivel de la serie, voy a confesaros que no terminé de entrar en lo que es la historia. No me emocionaba su trama romántica, más bien me asfixiaba y me agotaba un poco, tanto por ese punto tan turbio en el que comienza la relación como por sus continuas idas y venidas, a veces motivadas por malentendidos un poco tontos.

No obstante, creo que es una cuestión personal que hizo que mantuviera cierta distancia con la historia y no pudiera implicarme al nivel emocional al que estaba apelando constantemente. La parte en la que más conecté fue la trama familiar de Marianne, en la que podemos comprender por qué ella es como es y de dónde vienen sus inseguridades.

'Normal people' es una serie que arrasó entre la crítica el año de su estreno y recogió sus frutos en la temporada de premios. Tanto si consigues conectar con la parte más íntima de su historia como si no, es indudable que fue una gran carta de presentación para el talento actoral de Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones.

