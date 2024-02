Es una de las mejores series bélicas de la historia y puedes verla en Netflix y HBO Max. La secuela de 'Hermanos de Sangre' tiene una mala fama injustificada

El estreno de ‘Los amos del aire’ ha resucitado el interés en la primera sucesora de ‘Hermanos de Sangre’ (Band of Brothers, 2001), la repudiada ‘The Pacific’, una nueva miniserie de diez episodios producida por HBO que se estrenó en 2010 y tenía como punto en común ser una producción de Steven Spielberg y Tom Hanks, solo que ahora no se centraba en el frente europeo de la Segunda Guerra Mundial sino que se traslada Pacífico, donde los marines estadounidenses se enfrentaron al Imperio del Japón.

Ahora mismo se puede encontrar en plataformas como HBO Max o Netflix y pese a arrastrar la fama de ser "la hermana menor floja" de ‘Hermanos de sangre’ volverla a ver hoy es una grata sorpresa, porque, pese a no tener la misma consistencia de la primera entrega tampoco es tan inferior como se dijo en su momento, e incluso llega a ser más despiadada en su discurso antibélico. Las memorias de dos marines que vivieron en primera persona los horrores de la guerra, Robert Leckie y Eugene Sledge, son la base sobre la que se construye el guion.

Sin nada que envidiar

A través de sus relatos, plasmados en los libros ‘Helmet for My Pillow’ y ‘With the Old Breed’, respectivamente, la serie nos muestra el día a día de estos soldados, sus miedos, esperanzas, amores y pérdidas. Junto a ellos, otro personaje real acaba cobrando un justo protagonismo: John Basilone, condecorado por su valor en la batalla de Guadalcanal, que luego participó de forma aún más heróica en la infernal campaña de Iwo Jima.

‘The Pacific’ nos lleva por diferentes escenarios del conflicto, desde las selvas de Guadalcanal hasta las playas de Peleliu, pasando por Cabo Gloucester, Pavuvu, Nueva Bretaña, Peleliu, Okinawa e Iwo Jima. En cada uno de ellos, los marines se enfrentan no solo al enemigo, sino también a las duras condiciones climáticas, el hambre, la sed, las enfermedades y el estrés postraumático. Por ello, siendo tan espectacular en su recreación de batallas como ‘Hermanos de Sangre’, esta rebaja mucho la coartada heróica y la solemnidad de los pelotones.

Aquí se nos muestra la crudeza de la Guerra sin opereta, incluso atreviéndose a dibujar a muchos soldados americanos como cabezas huecas capaces también de atrocidades que cruzan la gama de grises al negro, y los episodios no no escatiman en mostrar gráficamente la violencia del conflicto, dejando un molde menos difuso para el impacto psicológico que tiene en los combatientes. Algo que sorprende ver frente a frente a la original, dado el tono un poquito nostálgico que emanaba aquella.

Batallas más angustiosas y violentas

Y es que ‘The Pacific’ es mucho más descarnada también en la representación de las anatomías amputadas y en el ambiente inhóspito y duro de las islas, donde raramente se maquilla un detalle escabroso. Por supuesto, combina el rigor histórico con el drama humano con una producción lujosa, un reparto algo menos carismático y una banda sonora que sigue siendo emotiva pero algo menos empalagosa, con lo que tiempo empleado para mostrar el brutal contraste de la vida sentimental y en el frente acaba siendo una estrategia de impacto inteligente.

Por supuesto, sí, también rinde homenaje a los marines que lucharon y murieron en el Pacífico, dejando las comprensibles semillas para cuestionar el significado y el costo de la guerra, pero en general es mucho más áspera, directa y realista en la forma de representar la picadora de vidas de la campaña militar. Un cinismo que no encontramos ni siquiera en las grandes, solemnes, obras de Spielberg y Eastwood que sirven de apoyo a las dos primeras series ‘Salvar al soldado Ryan’ y la duología ‘Banderas de nuestros padres’ y ‘Cartas desde Iwo Jima’.

Estrenada en 2010, ‘The Pacific’ coincide con una época dorada de la TV en la que estas producciones de prestigio realmente buscaban diferenciarse, por ello, no es fácil encontrarse con muchas series bélicas a este nivel y sus más de 20 millones por episodio se notan. Por todo ello, debería tener una consideración de igual a igual a ‘Hermanos de sangre’, tan solo que cubre otras vidas, otra campañaa en paralelo y tiene una intención menos idealizada, un complemento esencial para visualizar la dimensión global de la Segunda Guerra Mundial que podría acabar en trilogía perfecta si ‘Amos del aire’ mantiene la calidad que lleva hasta ahora.

