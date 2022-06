'Obi-Wan Kenobi' (1x05): intensas confrontaciones y un asedio en el que se nos revelan los orígenes de la inquisidora

La serie de Star Wars se arrima a su final y ya estamos en el penúltimo episodio de 'Obi-Wan Kenobi'. Después de esa increíble (no en el buen sentido) huida, nuestros héroes llegan a un nuevo refugio y, como os podéis imaginar, la tranquilidad no durará demasiado.

A partir de aquí, spoilers de la Parte V de 'Obi-Wan Kenobi'

La acción principal del episodio se desarrolla de Jabiim, donde se encuentra el grueso de refugiados de La senda, pronta a partir a terrenos más seguros. Como ya vimos en el episodio anterior (y se encarga de recordar el fragmento de "Anteriormente"), Lola lleva un rastreador por lo que es solo cuestión de tiempo de que las fuerzas imperiales lleguen.

Asedio en Jabiim

Así que dicho y hecho. Enseguida la hackeada androide de Leia (Vivien Lyra Blair) cerrará la puerta del refugio y comenzará un asedio al que llegará una recién ascendida Reva (Moses Ingram) para preparar el terreno a Darth Vader (Hayden Christensen).

Además de este asedio, el episodio se estructura en torno a un combate de entrenamiento entre Anakin y Obi-Wan, en el que se destacan los impulsos del por entonces padawan. De hecho, en este capítulo es la primera vez que vemos el rostro de Hayden Christensen en todo su esplendor.

Destaca en este aspecto la elección de no haber intentado rejuvenecer (ya no digitalmente, parece que ni siquiera en caracterización física) a los personajes como sí que hicieron con Mark Hamill en 'El libro de Boba Fett' y 'The Mandalorian', por lo que queda algo extraño el ver este flashback con los rostros ya curtidos en años.

Reva, el origen

Sin duda, lo más interesante de este quinto episodio es la revelación de los orígenes de Reva como una aprendiz jedi que sobrevivió siendo niña a la ejecución de la Orden 66. Esto por un lado aclara algo sobre el control de la Fuerza, mientras que por el otro nos hace ver que su rápido ascenso y celo tiene otra intención oculta.

En una tensa conversación descubrimos que la recién nombrada Gran Inquisidora tiene sed de venganza hacia Darth Vader/Anakin, como culpable de la tragedia como hacia Obi-Wan, por no haber estado ahí para detener a su padawan.

El clímax de esta parte es, por tanto, una lucha entre Reva y Darth Vader en la que la pobre inquisidora poco tiene que hacer. Tenemos un Vader imponente que no necesita, siquiera, sacar su sable para derrotarla.

Una de las grandes críticas que recibe 'Obi-Wan Kenobi' es su falta de componente emocional, sobre todo en las escenas de lucha. Aquí el guion intenta subsanarlo y es verdad que si bien trabaja mejor este campo, a través de explorar un poco el pasado, sigue faltando ese punto.

Y a estas alturas de la serie, faltando un solo episodio, no creo que remonte el tema en el último momento. Y eso que se nos promete un enfrentamiento final en lo que se prevé un regreso a Tatooine y el intentar llevar a Alderaan a Leia.