Es la película de acción más bestia del año y está reventado el top de Netflix. Un banquete de tiros a bocajarro, adrenalina y ultraviolencia

Netflix ha coronado su última película de acción 'Fuera de las sombras' (The Shadow Strays, 2024) que ha debutado en lo más alto de la lista global de películas en streaming. Lo nuevo del director Timo Tjahjanto se une a una larga lista de éxitos de acción que han dominado por completo las listas de la plataforma nada más llegar a la plataforma, uniéndose a otros como 'Rebel Ridge', que tuvo un increíble debut a mediados de año y pareció dar comienzo a una tendencia del género que se abre camino en los tops semana tras semana.

Este espectáculo de artes marciales no escatima en brutales secuencias de lucha y tiroteos, y su puesto en el número 1 está más que justificado, además, por las merecidas buenas críticas recibidas. En Rotten Tomatoes han puntuado la película con un 85% en el Tomatómetro, aunque la única pega es que es un poco larga, con 2 horas y 24 minutos, que tampoco han sido un problema para los suscriptores que la han enviado directamente a la cima de lo más visto en todo el mundo.

Un matadero coreografiado

Tahjanto ha ido ganado seguidores en todo el mundo con sus implacables coreografías de lucha, aderezadas con abundantes dosis de ultraviolencia. 'Fuera de las sombras' es su segunda película para Netflix, tras la más cómica 'The Big 4', en el marco de un acuerdo multiproducción en curso. Pero ya tuvo dos hits bajo otro contrato como son 'Que el diablo te lleve' y 'The Night comes From Us' y ahora ha concluido recientemente la producción de su debut en Hollywood, la secuela de 'Nadie' , protagonizada por Bob Odenkirk, Sharon Stone y RZA, que se estrenará en 2025.

La nueva película cuenta la historia de una asesina adolescente llamada en clave 13, que pertenece a una red clandestina de asesinos conocida como las Sombras. Cuando un joven del barrio amigo de la protagonista cae presa de un despiadado sindicato del crimen, 13 desafía a su mentor para salvarlo, desatando la furia del sindicato. A pesar de la brutalidad de la película, Tjahjanto la describe como una película de rito de paso encubierta.

Por supuesto, no se libra de la comparación como una nueva influenciada por 'John Wick', pero multiplicando las muertes de secuaces, con puños y pies voladores, gente que coge hojas de las espadas con las manos, tiroteos dentro de otros tiroteos y largos combates con armas de fuego, puños y espadas, que dan lugar a numerosos disparos mortales, ojos arrancados, cráneos aplastados entre puños, katanas atravesando a los atacantes y matones ya muertos utilizados como escudos contra el fuego de armas automáticas.

La maestría de un artesano de la serie B

Aquí hay de todo y todo es sangriento a más no poder, empapado por la incesante lluvia de hemoglobina y un inevitable enfrentamiento final con balas que vuelan, coches que se estrellan y locura escena tras escena. Con actores como Adipati Dolken, Andri Mashadi y Yayan Ruhian, recién salido de su divertido (y también violento) papel de chamán en 'Kill Boy', la MVP es la asesina entrenada 13, Aurora Ribero, totalmente imparable en la acción, pero también cargando con la mayor parte del peso emocional de la película.

Pero es la destreza tras la cámara de Timo Tjahjanto lo que hace que la película sea algo que no encontramos en el menú streaming todos los días. Al indonesio no le asusta poner patas arriba la perspectiva, ya que los cuerpos aparecen invertidos o vuelan de costado, mientras los chorros de sangre alcanzan el objetivo. Un recordatorio de que en occidente hay filtros que se cruzan de forma más recatada, y que hay que estar pendiente de estos estrenos a priori exóticos, pero que ya van calando en el público de la plataforma.

Como pero, la mencionada duración, acaso culpable de que todo no fluya como debiera, y que los bloques de acción, suficientemente periódicos, vayan un poco a trompicones con una historia tan simple que le falta algo de enganche, lo que no pasaba en la más redonda 'The Night Comes For Us'. Con todo, uno de los estrenos de acción más potentes y sangrientos del año, imprescindible para una catarsis de sábado noche.

