Hoy en TV: la película con el final más alucinante de la historia que hizo ganar más de 100 millones de dólares a su protagonista

Hay una cantidad muy limitada de películas cuyos alucinantes giros finales pasaron a la historia del cine y también al imaginario popular. Un buen ejemplo de ello lo tenemos con el "Yo soy tu padre" de 'El imperio contraataca', pero hoy toca hablar del que quizá sea el único desenlace que logra eclipsar al del Episodio V de Star Wars. Nos referimos a 'El sexto sentido'.

A priori, 'El sexto sentido' era una película en la que nadie confiaba mucho, pues Disney únicamente invirtió en ella por la osadía de David Vogel. El por aquel entonces presidente de producción del estudio compró el guion sin la aprobación de la compañía, lo cual acabó provocando su despido, mientras que Disney vendió gran parte de la cinta a una compañía mucho más pequeña como Spyglass, algo que acabaría costándole cientos de millones de dólares.

El gran acierto de Bruce Willis

Quien si tuvo fe en ella fue Bruce Willis, quien por aquel entonces se había visto inmerso un lío con Disney que le obligaba a hacer tres películas con el estudio. La primera fue 'Armageddon', un enorme éxito de taquilla que acabaría siendo superado por 'El sexto sentido', aún hoy su título más taquillero. El buen olfato del actor le llevó a aceptar una rebaja de sueldo, cobrando de forma directa solamente 14 millones de dólares, a cambio de recibir también un 17% de los ingresos de la película en cines y en fuentes de ingresos posteriores.

Teniendo en cuenta que 'El sexto sentido' ingresó 672 millones de dólares en cines y que llegó a convertirse en el segundo dvd más vendido de la historia en Estados Unidos, la jugada le salió redonda al actor -según las fuentes, se estima que se embolsó entre 100 y 120 millones de dólares por la película-, quien en una entrevista concedida en 2007 a Playboy apuntaba que "nadie creía que iba a ser un gran éxito y algunas personas todavía hoy no entienden el final".

Pese a que sería un milagro que alguien que no haya visto 'El sexto sentido' haya logrado esquivar ese tremendo spoiler, no me explayaré al respecto, pero sí me gustaría apuntar que es un cierre maravilloso para la película que nos dio a conocer a M. Night Shyamalan y en la que también sobresale la sensacional interpretación de Haley Joel Osment.

A su manera, 'El sexto sentido' es una mezcla casi impecable entre cine comercial y de autor, ya que funciona en todo momento como entretenimiento, pese a ser una película en la que el enfoque dramático prima por encima del thriller y el terror, pero la mano de Shyamalan se nota en todo momento, quien muestra aquí un genial control de los mecanismos de la puesta en escena para que todo encaje una vez vuelvas a verla sabiendo ya el final.

Si queréis recuperar 'El sexto sentido', esta tarde se emite en Cuatro a partir de las 18:10, pero si sois más de echar mano del streaming, la tenéis disponible en Disney+.

En Espinof: