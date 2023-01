'Avatar 3': James Cameron desvela por accidente uno de los grandes cambios respecto a las dos primeras entregas y explica cómo afectará a las siguientes secuelas de la saga

La campaña promocional de 'El sentido del agua' ha llevado a que James Cameron conceda multitud de entrevistas. Teniendo en cuenta que el rodaje de 'Avatar 3' ya está finalizada -cuestión aparte es el larguísimo proceso de postproducción-, era inevitable que se le acabase escapando algún detalle sobre la próxima y ahora ha desvelado por accidente un cambio muy importante respecto a las dos primeras entregas.

Nuevo narrador

Los que hayan visto las dos primeras entregas de la saga 'Avatar' recordarán que ambas películas están narradas bajo el punto de Jake Sully, el personaje interpretado por Sam Worthington. Pues bien, ya podéis ir olvidándoos de eso en la tercera entrega a tenor de una reciente entrevista concedida por el también director de 'Titanic':

Lo'ak surgió como un personaje con el que la gente se identificaba, así que puede que encuentre formas de... ahora, ya es el narrado... oh, estoy desvelando algo, pero no pasa nada. Cada uno de los Avatares... Creo que podría ser intrigante para la gente pensar en lo que está por venir. Jake fue nuestro narrador vía voz en off para la película 1 y la película 2, y tenemos un narrador diferente para cada una de las películas posteriores. Lo vemos a través de los ojos de un personaje diferente, y la película 3 es a través de los ojos de Lo'ak

Un cambio importante y yo creo que bastante acertado, pues lo que podía aportar el personaje de Jake Sully por esa vía ya está agotado. De hecho, ya la segunda entrega hubiese agradecido tener una narrador diferente, pero más vale tarde que nunca. Esperemos que su hijo Lo'ak (Britain Dalton) aporte una perspectiva fresca.

Ahora la gran duda está en ver qué personajes ejercerán esa función en las siguientes entregas. Por mi parte tengo muy claro que sería una decepción que Neytiri (Zoe Saldana) no ejerza como narradora en ninguna película de la franquicia, aunque no me extrañaría que Cameron esté reservándolo para la quinta entrega, que no nos olvidemos de que parte de esa película va a transcurrir en la Tierra.

