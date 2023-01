El misterio de la fecha de estreno de 'Avatar: El sentido del agua' en Disney+: por qué la película de James Cameron debería tardar mucho más en llegar en streaming

El auge del streaming ha traído consigo que las ventanas desde que una película llega a los cines hasta que se puede ver en casa se hayan acortado de forma notable. No me cabe duda de que eso ha impactado de forma notable el rendimiento en taquilla de muchos títulos, pero en el caso de 'Avatar: El sentido del agua' no es lo que ha sucedido.

Ahora quizá el mayor misterio alrededor de la película de James Cameron es su fecha de estreno en Disney+, y tengo bastante claro que lo más inteligente por parte de la compañía sería aplazarlo al máximo. Es verdad que la secuela de 'Avatar' es un espectáculo que puede gustar más o menos, pero está minuciosamente planeado para verse en la gran pantalla, lo cual supone una oportunidad única para intentar un cambio de tendencia.

A Disney le interesa hacerlo (y ya ha dado pasos en esa dirección)

Es cierto que Disney fue la compañía más taquillera de 2022, pero si nos fijamos un poco en sus lanzamientos, encontramos varios sonados fracasos como 'Lightyear', 'Ámsterdam' o 'Mundo extraño'. Seguro que muchos han pensado que para qué voy a ir al cine a verlas si en un mes o poco más podré verlas en Disney+, y tampoco puedo culparles, pues desde la propia plataforma es algo que se ha fomentado, siendo especial claro con el lanzamiento de forma consecutiva en la plataforma de hasta tres películas de Pixar.

Además, el inesperado regreso de Bob Iger como CEO de Disney deja claro que estos años de mandado de Bob Chapek no han sido del todo satisfactorios. Al mayor número de fracasos hay que sumarle la clara tendencia a la baja en taquilla de las películas de Marvel -un buen ejemplo lo tenemos en que 'Black Panther' tuvo unos ingresos mundiales de 1.346 millones de dólares y 'Wakanda Forever' ni siquiera va a llegar a los 850-, su mejor valor hasta ahora, y las pérdidas multimillonarias provocadas por Disney+.

Uno de los primeros movimientos para contrarrestar esto ha sido anunciar que se harán un 20% menos de películas y series a partir de 2023, además de un aumento de tarifas de Disney+. Obviamente, el streaming va a seguir siendo importante, pero todo hace pensar que va a dejar de ser la prioridad número 1, siendo ahí donde entra en juego 'Avatar: El sentido del agua'.

Hasta ahora, lo habitual era que los estrenos de Disney en cines tardasen unos dos meses en llegar a la plataforma. En algunos casos, esa espera podía reducirse a apenas un mes -que fue lo que sucedió con 'Encanto' o 'Mundo extraño'-, mientras que con los últimos lanzamientos de Marvel se ha ido notando una tendencia a ampliar los plazos.

En el caso de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' la espera no llegó a los dos meses -se estrenó en cines el 6 de mayo y el 22 de junio a Disney+-, para 'Thor: Love & Thunder' se fue hasta justo dos meses -del 8 de julio en cines al 8 de septiembre en streaming- y con 'Black Panther: Wakanda Forever' ya se rozan los tres meses -el 11 de noviembre llegó a las salas y en la plataforma estará disponible el 1 de febrero-.

Por ahora son pocos casos para hablar de una tendencia clara, pero sí da a entender que los títulos más potentes se van a exprimir más en cines, y 'Avatar: El sentido del agua' es la oportunidad perfecta para dejar claro que las películas propiedad de Disney por supuesto que van a acabar de forma exclusiva en su plataforma, pero también que igual no te compensa esperar tanto y no verlas antes en cines.

Otras posibles motivaciones

A eso hay que sumarle un último factor muy específico en el caso de 'Avatar: El sentido del agua': HBO Max tenía un acuerdo con Fox preexistente a que Disney se hiciera con el control de esta compañía que obligaba a Disney a compartir con HBO Max los derechos en streaming en Estados Unidos de las películas de Fox estrenadas hasta finales de 2022.

Dicho acuerdo se matizó en 2021, con Disney aceptando que las películas de Fox tardasen menos en llegar en streaming y a cambio no todas las películas producidas por 20th Century Studios y Searchlight Pictures se verían afectadas. HBO Max tendría acceso a alrededor de la mitad de ellas, siendo 'El menú' la última en llegar a la plataforma en Estados Unidos.

No está claro que 'Avatar: El sentido del agua' forme parte del acuerdo -obviamente a HBO Max le interesaría que sí pero también a Disney dejarla fuera en la renegociación-, pero en cualquiera de los dos escenarios, a Disney le compensa tardar más en que llegue en streaming dada la buena resistencia que está mostrando la película de James Cameron en cines. Que lleva ya casi un mes en salas y sigue siendo la más taquillera de forma holgada.

A eso hay que sumarle el hecho de que el propio Cameron se ha pronunciado abiertamente en favor de las salas, señalando que "'¡Necesitamos esto! ¡Necesitamos ir a los cines!'. ¡Ya vale con el streaming!". Obviamente, a Disney también le va a interesar tener contento al director de tres de las siete películas más taquilleras de la historia.

En definitiva, a Disney le interesa que la espera sea más larga, con Marvel ya ha ido ampliando poco a poco el margen entre cines y streaming, 'Avatar 2' sigue funcionando muy bien en taquilla, queda la duda de ese acuerdo con HBO Max en Estados Unidos y Cameron no deja de defender los cines respecto a las plataformas. Todo apunta a que debería tardar más de lo habitual en llegar.

