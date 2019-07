Baz Luhrmann ya tiene a su Elvis: Austin Butler será el legendario cantante en un drama donde Tom Hanks será su mánager

Baz Luhrmann ha encontrado a su Elvis. El director de 'Moulin Rouge' ha elegido a Austin Butler para interpretar el papel de Elvis Presley en un drama aún sin título que abarca el crecimiento de la legendaria leyenda y su paso de ser un cantante pobre hasta convertirse en un icono global.

La gestión de la leyenda

La historia estará vista a través del prisma de la compleja relación durante dos décadas con su mánager, "El Coronel" Tom Parker. Este papel será desempeñado por Tom Hanks en la producción de Warner Bros .

La película se rodará a principios del próximo año en Queensland, Australia, siguiendo la elevación de Presley a un nivel de estrellato y celebridad que solo los Beatles lograron, en contraste con el panorama cultural en evolución y la pérdida de inocencia en Estados Unidos.

Por supuesto, se trataba de un papel muy disputado. Butler filmó una prueba para Luhrmann al igual que hicieron Ansel Elgort, Miles Teller y Harry Styles. No fue una elección fácil y Luhrmann se tomó su tiempo. Finalmente será Butler, un actor que está listo para el gran salto.

Butler será visto este verano al lado Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie en 'Èrase una vez en Hollywood'. Además, el actor está en las pantallas de medio mundo junto a Bill Murray y Adam Driver en la última película de Jim Jarmusch, 'Los muertos no mueren'.

"Sabía que no podría hacer esta película si el casting no fuera del todo correcto, y buscamos a fondo un actor con la capacidad de evocar el singular movimiento natural y las cualidades vocales de Elvis, pero también su vulnerabilidad interna", dijo Luhrmann en un comunicado. “A lo largo del proceso de casting, fue un honor para mí encontrarme con una gran variedad de talentos. Había oído hablar de Austin Butler por su destacado papel en 'The Iceman Cometh' en Broadway, y supe inequívocamente que había encontrado a alguien que podía encarnar el espíritu de una de las figuras musicales más emblemáticas del mundo".