Bradley Cooper revela que Eddie Vedder no quiso que hiciera 'Ha nacido una estrella' pero terminó inspirando su personaje

Tras enamorar a crítica y público durante su paso por los festivales de Toronto o San Sebastián, la nueva versión de 'Ha nacido una estrella' ('A Star is Born') se prepara para llegar a las salas de cine con el aura de éxito seguro, de gran drama, sorprendente debut como director de Bradley Cooper y probables nominaciones al Óscar para él y la coprotagonista, Lady Gaga.

Pero como tantas otras, la película es fruto de circunstancias, de giros accidentales y decisiones afortunadas. Por ejemplo, el proyecto arrancó con Clint Eastwood como director y, durante un tiempo, Beyoncé iba a liderar el reparto. Ahora que se acerca el estreno, Bradley Cooper revela que mucha gente intentó convencerle de que era una mala idea hacer este remake; uno de ellos fue Eddie Vedder, líder de Pearl Jam e inspiración para el personaje de Cooper.

En 'Ha nacido una estrella', Cooper da vida a un tal Jackson Maine, una veterana estrella de country rock que intenta superar su adicción y el declive de su popularidad. Con el objetivo de preparar su papel, Cooper quiso reunirse con una estrella de la industria para poder entender mejor ese estilo de vida, y Vedder accedió. El músico no entendió el proyecto de Cooper pero gracias a su ayuda, el actor y director encontró al personaje que estaba buscando:

"Pensó que era una locura que yo fuera a hacer esta película. Me dijo: '¿Qué? Hermano, no hagas eso'. Fui a Seattle, pasé cuatro o cinco días con él y le hice 9.000 preguntas. Y me dio detalles, pequeñas cosas que sólo los músicos conocen sobre lo que hacen, estéticamente, el trabajo interno... Fue maravilloso."