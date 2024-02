Christopher Nolan triunfa en los premios del sindicato de directores y ya tiene medio Oscar (o más) en el bolsillo

A la quinta fue la vencida. Después de haber estado nominado en 2002, 2009, 2011 y 2018 con títulos de la talla de 'Memento', 'El caballero oscuro', 'Origen' y 'Dunkerque', el sindicato de directores de Estados Unidos —DGA para los amigos— ha otorgado a Christopher Nolan el premio al mejor director del año por su trabajo en 'Oppenheimer', haciendo que el británico ya pueda rozar el Oscar con la punta de los dedos.

A la quinta va la vencida

Nolan, que competía con Martin Scorsese, Greta Gerwig, Yorgos Lanthimos y Alexander Payne, tiene prácticamente todas las papeletas para levantar la preciada estatuilla dorada el próximo 10 de marzo; y es que sólo ha habido ocho ocasiones en la historia de los DGA Awards —1968, 1972, 1985, 1995, 2000, 2002 y 2019— en las que su principal ganador no ha coincidido con con el de los premios de la Academia en la categoría de mejor dirección.

Si a esto le sumamos que el cineasta ya ha recogido el Globo de Oro y el Critics Choice en la misma categoría, el camino al Dolby Theater de Los Angeles parece ser casi de rosas para el bueno de Chris y su retrato del padre de la bomba atómica, que cuenta con 13 nominaciones incluyendo las de mejor película y mejor guión adaptado.

En otro orden de cosas, no podemos pasar por alto que la Directors Guild of America también ha decidido premiar a la responsable de la mejor película de 2023 con el reconocimiento a la mejor dirección en un primer largometraje para cines. Esta no es otra que Celine Song, cuya magnífica 'Vidas pasadas' ha sido mirada de reojo por una Academia que sólo la ha nominado a los Oscar al mejor guión original y la mejor película, dejándola fuera de varias categorías en las que debería figurar.

¿Habrá sorpresa el próximo 10 de marzo? ¿Se cumplirán los pronósticos y Nolan arrasará en los Oscar? De momento sólo podemos esperar, sacar papel y boli y continuar haciendo cábalas con los premios de los sindicatos, pero todo apunta a que lo de 'Oppenheimer' va a ser un bombazo —atómico, para ser más exactos—.

