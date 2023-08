"Si comes mierda toda tu vida, quieres mierda". Charlie Kaufman no deja títere con cabeza enfrentándose a la inteligencia artificial y el cine mainstream

Desde que debutara en el cine en 1999 con 'Cómo ser John Malkovich', Charlie Kaufman no se ha dejado llevar ni por un momento por las tendencias de mercado. Poco importa que sus películas fueran tachadas de incomprensibles ('Sinécdoque Nueva York') o aclamadas internacionalmente ('Anomalisa'). Siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Y eso le da un poder que no tienen otros artistas: decir lo que quiera con la convicción de quien no tiene nada que perder.

Poca inteligencia, pero muy artificial

El guionista acaba de recibir en el festival de cine de Sarajevo el premio a toda una carrera, aunque está aún lejos de acabar (en 2024 estrenará una película de animación, 'Orion and the dark') y ha aprovechado para mandar tres o cuatro recados a la industria a raíz de la obsesión de las productoras por la inteligencia artificial: "Una vez os rindáis y dejéis que los estudios usen IA para escribir su guion, no hay vuelta atrás. No hay esperanza porque la IA no puede crear un momento de humanidad. Mientras haya gente haciéndolo y haya ese sufrimiento, siempre habrá una posibilidad de que aparezca algo que sea de valor para los seres humanos".

A estas alturas, lo único que hace dinero es basura. Es simplemente fascinante. Hace un dineral, y ese el punto final. Es seductor para los estudios pero también para la gente que se compromete y se convierte en los creadores de esa basura, especialmente si son alabados por la basura porque no tienen que hacer una introspección o pensar sobre lo que están haciendo.

El guionista y director de 'Estoy pensando en dejarlo' no ha dejado títere con cabeza: "La dieta está tan corrompida y lo ha estado durante tanto tiempo... Si comes mierda toda tu vida, quieres mierda. Si comes comida procesada, la deseas. Y no lo harías si no te la hubieras comido en toda tu vida. Es lo que hace la máquina del cine y lo encuentro realmente ofensivo. Me enfada".

De hecho, para Kaufman incluso "los guionistas han sido entrenados para comer y hacer basura". Es la pescadilla que se muerde la cola: aunque Kaufman encuentra financiación para sus proyectos, siempre serán muy secundarios en un Hollywood que este año ha demostrado que estaba mucho menos en forma de lo que pensaba. ¿Volverá algún día el público al redil de un cine más original?

