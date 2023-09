El creador de 'The Last of Us' asegura que se pondrán con la temporada 2 de la excelente serie de HBO "en cuanto acabe la huelga"

Fue el primero de los fenómenos de este 2023 y parece que la temporada 2 no va a tardar en producirse. Al menos eso nos asegura Neil Druckmann, el creador de 'The Last of Us' hablando del futuro de la saga postapocalíptica y, más en concreto, la serie de HBO.

Solo hay algo que les impide avanzar: sendas huelgas de guionistas y actores. Durante una visita a una atracción basada en la saga de juegos de Naughty Dog en Universal Orlando Resort, Druckmann ha comentado que tienen ya «planificada toda la temporada 2 y estamos listos para partir en cuanto la huelga termine.»

El primer episodio ya está escrito

Un calendario optimista que coincide con lo que ya Craig Mazin, cocreador de la serie de HBO, comentaba a tenor de las múltiples nominaciones a los Emmy recibidas este pasado julio:

«Sabemos cómo es la temporada entera y de hecho fui capas de escribir y enviar el primer episodio justo antes de la fecha límite. Así que ahora estoy de un lado a otro escribiendo mentalmente, lo que no creo que sea "esquirolaje". Doy paseos y pienso las escenas porque cuando suene la campana y esto se acabe porque las compañías finalmente han entrado en sus cabales, voy a dispararme a mí mismo de un cañón porque realmente queremos intentar y emitir esta serie cuando se supone que tiene que estar en el aire.»

Eso sí, aunque tengan toda la temporada planificada, aun iba a faltar tiempo hasta que viésemos esta temporada 2 de 'The Last of Us'. Ya en su momento la fecha que manejaban para el estreno era en algún momento de 2025, con idea de rodar en Vancouver en 2024. Veremos si la agenda no se trastoca demasiado.

